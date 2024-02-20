أربعة قتلى جراء انهيار مبنى سكني آخر في لبنان 

بيروت: انتشل عناصر الدفاع المدني أربعة قتلى، وأنقذوا أربعة أشخاص آخرين من تحت أنقاض مبنى سكني انهار في جنوب بيروت، وفق ما أفاد الجيش اللبناني، الثلاثاء.

وذكر الجيش، في بيان، أن عناصره، بالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر، عملوا على “انتشال أربع ضحايا، وإنقاذ أربعة أشخاص”، بعد ساعات من أعمال بحث أعقبت انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات التابعة لمحافظة جبل لبنان، ليل الإثنين الثلاثاء.

وانهار مبنى آخر في المنطقة ذاتها، في وقت سابق من الشهر الحالي، من دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.

انهيار مبنى في الشويفات وعمليات البحث تحت الأنقاض جارية pic.twitter.com/SKK0rsBMfg — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 19, 2024

وسجلت انهيارات مبان في مناطق أخرى، في بلد لا يتم الالتزام فيه، في أحيان كثيرة، بمعايير السلامة الإنشائية للأبنية المأهولة، المشيّد قسم منها عشوائياً، منذ عقود على أراضٍ مشاع.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، منذ أكثر من أربع سنوات، بات معه معظم سكانه دون خط الفقر، وفق البنك الدولي.

وانعكست تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على قطاعات البلاد المختلفة، بما في ذلك قطاع البناء والبنى التحتية المتهالكة.

وحثّت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات اللبنانية على إجراء مسح ميداني شامل “على وجه السرعة، لتقييم سلامة المباني في جميع إنحاء البلاد”، ونشر نتائج المسح.

وحذّرت المنظمة بشكل خاص من الوضع في مدينة طرابلس، كبرى مدن الشمال اللبناني، حيث يقطن “آلاف الأشخاص.. في أبنية غير آمنة”، بعد مضي أكثر من عام على وقوع زلازل مدمرة في تركيا وسوريا ألحقت أضرارًا بأبنية في لبنان.

(أ ف ب)