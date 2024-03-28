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أربعة قتلى طعنا في ولاية إيلينوي الأمريكية- (فيديو)

28 - مارس - 2024

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واشنطن: قتل أربعة أشخاص من بينهم مراهقة وأصيب خمسة على الأقل طعنا في هجوم نفذه رجل في مواقع مختلفة في مدينة روكفورد في ولاية إيلينوي، وفق ما أعلنت الشرطة الأمريكية.

وأوضحت الشرطة في المدينة الواقعة على مسافة حوالي 150 كيلومترا شمال غرب شيكاغو في بيان أنها قبضت على مشتبه به يبلغ 22 عاما بعد هذه الهجمات التي وقعت الأربعاء.

ولم يذكر البيان أي دافع محتمل لهذه الهجمات.

والقتلى هم فتاة تبلغ 15 عاما وامرأة تبلغ 63 عاما ورجلان يبلغان 49 و22 عاما، وفق الشرطة.

(أ ف ب)

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