أربعة قتلى على الأقل خلال اشتباكات بين عناصر أمن ومسلحين دروز قرب دمشق- (فيديوهات)

دمشق: قتل أربعة مسلحين دروز على الأقل جراء اشتباكات اندلعت ليلا مع قوات أمن تابعة للسلطة الجديدة، بعد اقتحامها مدينة جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر ذات طابع طائفي، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وأفاد المرصد بـ”اندلاع اشتباكات عنيفة في جرمانا بعد اقتحام عناصر أمن ومسلحين تابعين لها أحياء في المدينة، على خلفية توتر سببه انتشار تسجيل صوتي منسوب لمواطن درزي، يتضمن إساءات ذات طابع ديني”، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين دروز على الاقل.

اشتباكات عنيفة في مدينة جرمانا فجر اليوم بين قوات الأمن العام السوري ومسلحين دروز. #خبرني pic.twitter.com/acKwxpaV42 — خبرني – khaberni (@khaberni) April 29, 2025

وأفاد أحد سكان جرمانا وكالة فرانس برس عن وقوع اشتباكات ليلا استمرت لنحو نصف ساعة، تبعها إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع.

وعلى إثر ذلك قامت قوات الأمن الحكومية السورية بتعزيز إجراءاتها الأمنية عبر إرسال عناصر إضافية إلى الحي.

#عاجل

مجموعات درزية مسلحة تستهدف بالرشاشات الثقيلة وبشكل عشوائي اي تحرك في محيط مدينة #جرمانا بريف #دمشق. pic.twitter.com/9j5K0ymSUM — Kaseem Zitawee (@ZitaweeKaseem) April 29, 2025

✅فيديو متداول من داخل مدينة جرمانا لأسر عدد من قوات المجموعات المسلحة(غير تابعة للحكومة السورية المؤقتة) على يد الفصائل الدرزية pic.twitter.com/lP0U5NkOtr — قناة العالم (@alalam_ar) April 29, 2025

من جانبها، ندّدت المرجعية الدينية للدروز في جرمانا الثلاثاء بما وصفته بـ”الهجوم المسلح غير المبرر” على المدينة، عقب مقتل أربعة مسلحين منهم في اشتباكات خلال الليل مع عناصر أمن ومسلحين تابعين لهم على خلفية توتر ذات طابع طائفي.

وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان “نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق”، محمّلة السلطات السورية “المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقمٍ للأزمة”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

(وكالات)