أربعة قتلى على الأقل و36 جريحا في هجمات روسية في أوكرانيا

كييف- موسكو: أسفرت هجمات روسية على مناطق أوكرانية عدة عن سقوط ما لا يقل عن أربعة قتلى و36 جريحا الاثنين، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقتل شخصان وجرح اثنان آخران على الأقل في منطقة سومي وسقط قتيل وجريحان في منطقة خيرسون وقتيل في منطقة أوديسا فضلا عن 27 جريحا في خاركيف وخمسة في دنيبروبيتروفسك، وفق حكام ورؤساء بلديات المناطق المعنية.

وهاجمت مسيّرات روسية أيضا كييف ملحقة أضرارا بأبنية من دون وقوع ضحايا، على ما كتب رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو.

والجمعة أطلق الجيش الروسي أكثر من 30 مسيّرة متفجرة وحوالي عشرة صواريخ، خصوصا على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل. وكان هذا الهجوم الأوسع الذي يشن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 وفق السلطات الأوكرانية.

ومن الجانب الروسي، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 91 مسيّرة أوكرانية ليل الأحد الاثنين من بينها 20 في بيلغورود و14 في كورسك وثمانية في منطقة موسكو.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية الإثنين “خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 91 طائرة مسيرة أوكرانية”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “تم تدمير 20 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و14 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وتسع فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، وثمان مسيرات فوق أراضي كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وفورونيج ومنطقة موسكو، وسبع مسيرات فوق حوض البحر الأسود، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعات نوفغورود وتفير وتامبوف ولينينغراد، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة فلاديمير وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(وكالات)