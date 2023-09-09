أربعة قتلى في اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة.. وميقاتي يوجّه انتقاداً للقيادة الفلسطينية

فارون عبر نقطة تفتيش الجيش اللبناني على مدخل مخيم عين الحلوة- (ا ف ب)

صيدا: قُتل أربعة أشخاص، بينهم مدني، السبت، خلال اشتباكات جديدة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، فيما وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي انتقاداً إلى القيادة الفلسطينية بسبب تجدد أعمال العنف.

وتدور اشتباكات، منذ مساء الخميس، بين حركة “فتح” ومجموعات إسلامية متشددة في هذا المخيم القريب من مدينة صيدا.

وقُتل 13 شخصاً خلال اشتباكات مماثلة، بدأت في 29 تموز/يوليو، واستمرت خمسة أيام.

وبعد ليلة هادئة نسبياً، تجددت الاشتباكات، السبت، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في صيدا، الذي أفاد بسماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة.

وليل السبت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن “حصيلة جولة الاقتتال حتى الساعة أربعة قتلى، اثنان منهم لحركة فتح”.

وكانت الوكالة ذكرت أن “الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح والمجموعات المسلحة متواصلة، حيث تُسمع أصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في أرجاء مدينة صيدا”.

أجرى رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي إتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاور معه في التطورات الحاصلة في مخيم عين الحلوة.

وشدد رئيس الحكومة في خلال الاتصال على أولوية وقف الاعمال العسكرية والتعاون مع الاجهزة الامنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة ".

وقال رئيس الحكومة" إن ما يحصل… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 9, 2023

وأوضحت أن بين القتلى عنصراً من تنظيم “الشباب المسلم”، ومدنياً قتل “نتيجة رصاص طائش في منطقة الغازية المجاورة لمخيم عين الحلوة، ويدعى حسين مقشر”، مشيرة إلى إصابة “العشرات بجروح داخل المخيم وخارجه نتيجة الرصاص الطائش وانفجار القذائف الصاروخية”.

ونقل مستشفى حكومي مجاور للمخيم جميع مرضاه إلى مؤسسات أخرى بسبب الخطر، على ما قال مديره أحمد الصمدي لفرانس برس.

من جهته، أجرى ميقاتي اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتشاورَ معه في التطورات في المخيم.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاتصال “على أولوية وقف الأعمال العسكرية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة”، وفق ما كتب على منصة “إكس”.

وأضاف: “ما يحصل لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية، ويشكّل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام، وخاصة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الإخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها”.

وعبر منصة إكس، دعا الجيش اللبناني: “جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونًا لأرواح السكان في المناطق المجاورة”.

والجيش اللبناني لا يدخل المخيمات بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، فيما تتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

فرار عائلات من المخيم

وأضاف الجيش: “تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر”.

وفرّت عشرات العائلات من المخيم، منذ مساء الخميس، حاملة أكياساً مليئة بالضروريات مثل الخبز والماء والدواء، بحسب مراسل فرانس برس.

وقال الفلسطيني محمد بدران (32 عاماً)، الذي نزحَ مع زوجته وولديه من المخيم: “خرجتُ مع عائلتي لأننا عشنا ما يشبه الجحيم، وشعرَ أطفالي بالخوف الشديد بسبب كثافة القذائف والرصاص التي كانت تسقط على الحي، ولن أعود إلى المخيم إلا حين أضمن أنه لن تكون هناك جولة جديدة من الموت… أن ننام في الشارع أرحم وأكثر أمناً على طفليّ”.

منذ قليل قرار حكومي لبناني امر بازالة المخيم الذي اقيم لايواء العائلات الفلسطينية جانب الملعب البلدي لمدينة صيدا وقد قام الجيش اللبناني بازالة الخيم والحمامات الجاهزة. الاشتباكات تتواصل داخل مخيم عين الحلوة بوتيرة عنيفة وحركة نزوح كثيفة جدا.هناك من اتخذ قرارا بتدمير المخيم. — Faysal Abdelsaterفيصل عبد الساتر (@faysalabdlsater) September 9, 2023

وقال مسؤول وحدة الكوارث في بلدية صيدا مصطفى حجازي إنه بالتنسيق بين البلدية والصليب الأحمر يجري العمل على نصب العديد من الخيم لاستيعاب نحو 250 شخصاً نزحوا من المخيم.

ويتركز القتال على مجمعِ مدرسيّ تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وفق ما أفاد مصدر في إدارة المخيم لوكالة فرانس برس، طالباً عدم كشف اسمه.

#فيديو | تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوبي #لبنان. pic.twitter.com/eoEHrQFtFv — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) September 8, 2023

اتفاق جديد

ولاحقاً، كشف العقيد أبو إياد شعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا بلبنان، عن التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار، مساء اليوم السبت، بمخيم عين الحلوة، بعد اجتماع للجنتين من هيئة العمل الفلسطيني المشترك.

وأضاف، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الهيئة أعلنت عن وقف إطلاق النار داخل المخيم، كما تشرف بشكل مباشر على تنفيذ القرار، معتبرًا أن لا ضمانات حقيقية للحفاظ على استمرار قرار وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى.

وقال إنه “سبق التوصل لوقف إطلاق نار في أكثر من مناسبة، لكن المجموعات الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق، حيث تم الاتفاق، أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار، لكن هذه المجموعات هاجمت قوات الأمن الوطني وقوات حركة “فتح”، في صباح اليوم السبت، وتحديداً الساعة العاشرة، فيما استمرت المواجهات ومعارك الكرّ والفرّ طول اليوم، حتى تم التوصل للقرار الحالي”.

وأوضح أن “لا ضمانات عند هذه الجماعات الإرهابية للالتزام باتفاق الهدنة، فيما لا يوجد أمامنا خيار سوى اجتثاث هذه المجموعات من المربعات التي تسيطر عليها بقوة السلاح”.

وفي ما يتعلق بهدف هذه المجموعات، قال إنها تسعى للسيطرة على مخيم عين الحلوة، باعتباره عاصمة الشتات الفلسطيني، وأكبر مخيم في لبنان، حيث يحاولون تأمين ورقة اللاجئين، مستبعدًا أن يكون لهم أي اهتمام سياسي بقدر إيجاد قاعدة إرهابية لهم ينطلقون خلالها إلى باقي المناطق اللبنانية.

ومخيّم عين الحلوة هو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويُعرف بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة، وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

وغالباً ما يشهد عمليات اغتيال، وأحياناً اشتباكات، خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة.

وفي 29 تموز/يوليو، اندلعت في المخيم اشتباكات عنيفة، استمرت خمسة أيام، بين حركة “فتح” ومجموعات إسلامية. وأودى التصعيد بـ13 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون، وبينهم قيادي في “فتح” قُتل في كمين.

بعد ذلك، عاد الهدوء إلى المخيم إثر سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وتم الاتفاق على ضرورة تسليم مشتبه بهم.

(وكالات)