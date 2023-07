أربعة قتلى في ضربة روسية استهدفت مركزا لتوزيع المساعدات في أوكرانيا- (فيديو)

كييف (أوكرانيا): قتل أربعة أشخاص في قصف روسي استهدف مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في أوريكيف، وسط أوكرانيا، على ما أعلن حاكم المنطقة الاثنين، واصفا الضربة بأنها “جريمة حرب”.

وقال الحاكم يوري مالاشكو على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد ضربوا مركزاً لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة سكنية.. قتل أربعة أشخاص على الفور، هم نساء تبلغ أعمارهن 43 و45 و47 عامًا، ورجل يبلغ 47 عامًا”.

وتأتي الضربة فيما تشن كييف هجوماً مضاداً يتقدم ببطء، مطالبة الغرب بمزيد من الأسلحة مع تعرض مدنها لقصف روسي متواصل.

بعد تكبدها خسائر فادحة، تواجه القوات الروسية الهجوم بمقاومة شديدة ودفاعات قوية، فيما تفتقر أوكرانيا إلى المقاتلات وقذائف المدفعية.

منذ بدء الغزو في 24 شباط/ فبراير 2022، قُتل تسعة آلاف مدني، بينهم أكثر من 500 طفل، بحسب الأمم المتحدة، على الرغم من تعزيز الدفاع الجوي بشكل كبير منذ مطلع العام.

(أ ف ب)

Orikhiv, Zaporizhzhia oblast. At least 4 dead and 13 injured after russian attack with 2 Avia bombs. pic.twitter.com/Vgb2mFPOvQ

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) July 10, 2023