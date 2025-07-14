أربيل تعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطارها الدولي- (شاهد)

أربيل: أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق إسقاط مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وأشار بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب بحكومة الإقليم، الاثنين، إلى أنّ المسيرة تم إسقاطها الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3).

وأكد البيان على عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، دون الإشارة إلى الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيرة.

تمكنت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان، في تمام الساعة 2:20 من صباح اليوم، من تدمير قنبلة بطائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي.#Kurdistan #Erbil #کوردستان #أربيل pic.twitter.com/WlQ9baYfQy — Mohamad Dargalayi (@MohamadDargalay) July 14, 2025

(الأناضول)