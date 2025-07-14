سياسة | عربي | العراق

أربيل تعلن إسقاط مسيرة مفخخة قرب مطارها الدولي- (شاهد)

منذ 19 دقيقة

مطار أربيل الدولي

حجم الخط
0

أربيل: أعلنت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق إسقاط مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وأشار بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب بحكومة الإقليم، الاثنين، إلى أنّ المسيرة تم إسقاطها الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي (ت.غ+3).

وأكد البيان على عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، دون الإشارة إلى الجهة التي تقف وراء إطلاق المسيرة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

فدرلة العراق: ورقة انتخابية أم تهديد لوحدته؟
25 - مارس - 2025
انتخابات كردستان وديمقراطية البيشمركه!
24 - أكتوبر - 2024
إعادة هيكلة النظام السياسي في العراق!
8 - أغسطس - 2024
الأقاليم في العراق… حلول أم وسيلة للمصالح الشخصية؟
29 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية