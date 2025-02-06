أرتيتا: أرسنال لديه الكثير للقتال عليه في الموسم

لندن: قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إن فريقه لا زال لديه الكثير للمحاولة من أجله هذا الموسم، وذلك رغم نهاية آماله في نيل بطولة كأس الرابطة الإنكليزية بعد الخسارة على يد نيوكاسل في الدور قبل النهائي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن أرتيتا قوله : “يجب علينا تقبل الأمر، هذا صعب في ظل التوقعات العالية التي لدينا”.

وأضاف: “كنا نعلم مدى صعوبة المهمة بعد النتيجة التي حدثت في لندن (/2 صفر لصالح نيوكاسل)، لكن لا يمكن فعل شيء حيال ذلك الآن، وماكان يمكن أن نفعله كان على أرض الملعب”.

وأوضح المدرب الإسباني : “الآن يجب علينا التطلع للأمام، في البداية أظن أن ذلك سيكون مؤلما، وعندما كنا في دبي (معسكر شتوي) كان ذلك من أجل إعادة شحن معنوياتنا مجددا لأنه لازال لدينا الكثير للعب من أجله”.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ليفربول، مع وجود مباراة مؤجلة للأخير، كما تأهل أرسنال إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويعتبر ليفربول وبرشلونة الفريقان الوحيدان اللذان حققا نتائج أفضل في مرحلة الدوري.

(د ب أ)