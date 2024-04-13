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أرتيتا: أرسنال نجح في التعامل بشكل جيد في مواجهة بايرن ميونخ

13 - أبريل - 2024

ميكيل أرتيتا

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لندن: أشاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بتحكم اللاعبين في مشاعرهم خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 2 /2 مع بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرتيتا اعترف بأن الأجواء كانت عاطفية للغاية في ملعب الإمارات، لكن لاعبيه نجحوا في التعامل مع ذلك الضغط بشكل جيد، ونجحوا في التسجيل في الدقائق الأخيرة، وذلك قبل مباراة الإياب في “أليانز أرينا” الاسبوع المقبل.

وفي حديثه قبل مواجهة أرسنال مع أستون فيلا في الدوري الإنكليزي، الأحد، قال أرتيتا: “كان هناك الكثير لنخرج به من هذه المباراة”.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، وصاحب المركز الثالث.

(د ب أ)

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