أرتيتا: النقص العددي سيمنع أرسنال من بيع لاعبين في يناير

لندن: قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الأربعاء، إنه من غير المرجح أن يسمح النادي بمغادرة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني المقبل حيث يواجه الفريق نقصا في بعض المراكز مع تركيز النادي على بعض اللاعبين لضمهم في فترة الانتقالات.

وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد للموسم الثاني على التوالي، لكن على عكس الموسم الماضي فإن أرتيتا يأمل أن يحظى بالمزيد من العمق في تشكيلته هذه المرة بعدما ثبت عدم توفر ذلك للفريق في سباقه على اللقب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل مباراة الفريق على أرضه أمام وست هام يونايتد غدا الخميس “في الوقت الحالي، الأمر صعب جدا (رحيل أي لاعب في يناير).

“نعاني من نقص عددي بالفعل ولدينا مواقف كنا مكشوفين فيها خلال الأسابيع الماضية.

“نتمنى أن نستعيد اللاعبين مجددا، لكن بأي حال ومتى هذا هو السؤال. لدينا بالفعل إصابات طويلة الأمد للاعبين يمنحونا التنوع، وهذه هي المشكلة”.

وأنفق أرسنال أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (255.54 دولار) في الصيف الماضي لضم صفقات جديدة مثل ديكلان رايس وكاي هافرتس لكن أرتيتا قال إن النادي قد يفكر في تعاقدات جديدة إذا وجد اللاعب المناسب.

وقال “إذا كان هناك أي شيء يمكنه أن يُحسن التشكيلة، فإننا سنكون منفتحين دائما على القيام به.

“لدينا مجموعة أهداف محددة وأفكار. لا نعلم كيف سيكون شكل التشكيلة في غضون أسبوعين.

“علينا أن نكون دائما على استعداد لذلك. سوق الانتقادات خادع للغاية ويتقلب بسرعة وغير متوقع”.

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(رويترز)