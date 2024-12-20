أرتيتا: لا أفكر كثيرا في مستقبلي على المدى الطويل

لندن: أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، إنه لا يفكر كثيرا في مستقبله على المدى الطويل، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لتوليه تدريب الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أرتيتا، الذي يقود فريقه لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الممتاز يوم السبت بعدما أخرجهم من كأس رابطة الأندية الإنكليزي يوم الأربعاء الماضي، تولى تدريب أرسنال وهو يحتل المركز العاشر بعد ثلاثة أسابيع من إقالة أوناي إيمري.

ومنذ ذلك الوقت، تمكن من إحداث نقلة لأرسنال – ومازال مصمما على استمتاعه بالدور – لكن عندما سئل عن تصوره لنفسه في نفس المقعد في عام 2029، اعترف أن الأمر يبدو بعيدا جدا.

وبسؤاله عما إذا كان يتخيل نفسه مدربا لأرسنال لخمسة أعوام أخرى، أجاب أرتيتا على الفور :” لا، أعتقد أنه يجب أن تعيش في الوقت الحالي في هذه الوظيفة، وبكل وضوح يجب أن تخطط لما سيأتي على المدى المتوسط، والطويل، هذا مؤكد، وعقدنا العديد من المحادثات فيما يتعلق بهذا الشأن”.

وأضاف :”ولكن أعتقد أن الطاقة يجب أن تكون في وقتها، مع الانتباه لكل تفصيل وفهم كيفية سير الأمور، ووضع المزيد من العمليات لتحسين اتخاذ القرارات، ودائما أن يكون الهدف هو إبقاء الجميع في أفضل حالة، للحصول على أفضل ما لديهم، والتأكد من أنهم يشعرون بأنهم جزء مما يفعلونه”.

وقال أرتيتا إنه “من المستحيل في الوقت الحالي” أن يتخيل نفسه مديرا فنيا لفريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف :” لدي طاقة محدودة للغاية، لأنني أضعها كلها في تدريب هذا النادي، أقدم أفضل ما عندي للاعبين والعاملين”.

وأكد :”هذا هو طموحي الوحيد، أن أجعل هذا النادي أكثر نجاحا”.

وقال أرتيتا 41/ عاما/ إنه لم يندم على أي من القرارات التي اتخذها، حيث اتخذها بعد تحليل دقيق، لكنه أضاف “بعضها كان صحيحا والعديد منها كان خاطئا، للأسف”.

(د ب أ)