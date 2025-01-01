أرتيتا مدرب أرسنال: حققنا فوزا كبيرا على برينتفورد

لندن: أشاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعبي فريقه بعد الفوز على برينتفورد بنتيجة 3 / 1 في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وصرح أرتيتا عبر شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء “حققنا فوزا كبيرا أمام فريق جيد للغاية ويقدم أداء استثنائيا على ملعبه”.

وأضاف المدرب الإسباني “الأمور تكون أكثر صعوبة عندما تتأخر في النتيجة بهدف مبكر، لكن تحلينا بالصبر ونجحنا في التحكم بانفعالاتنا”.

وعن أداء أرسنال في الشوط الثاني، قال أرتيتا “لقد بدأنا بشكل جيد حقا، واستفدنا من ذلك وكان أداؤنا حاسما للغاية في منطقة الجزاء، ولكن يتعين علينا التراجع للدفاع قليلا، وسارت الأمور على ما يرام”.

وتحدث أرتيتا عن فرص أرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي، قائلا “لا سبيل أمامنا سوى الفوز بالمباراة القادمة وننتظر ما سيحدث، لأن مصيرنا ليس بأيدينا”.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 19 مباراة خلف ليفربول المتصدر برصيد 45 نقطة من 18 مباراة.

(د ب أ)