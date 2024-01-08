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أرتيتا مدرب أرسنال: فريقي يعاني من مشكلة نفسية

8 - يناير - 2024

المدرب ميكيل أرتيتا خلال مباراة أرسنال وليفربول

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لندن: أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبيه بحاجة لإعادة تأهيل نفسي وذهني بعد إهدار العديد من الفرص في الخسارة أمام ليفربول بنتيجة صفر / 2 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي.

واكتفى أرسنال بفوز واحد في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات ليؤكد مدربه الإسباني أرتيتا أن فريقه بصدد الوقوع في أزمة نفسية بعد التعثر في اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافسين.

وقال أرتيتا عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) “ربما أصبحت مشكلة نفسية، لقد كانت واضحة اليوم أمام ليفربول أكثر من مباراتي فولهام ووست هام، لذا أعتقد أننا بحاجة لإعادة ضبط النفس وأعتقد أن فترة التوقف ستكون مفيدة وجاءت في توقيت جيد”.

وأضاف المدرب الإسباني “لم نستغل الفرص ليس اليوم فقط، ولكن في المباريات القليلة الماضية ولهذا السبب لا نفوز بالمباريات، لا أشك أننا كنا نستحق الفوز في أكثر من مباراة لكن النتائج مختلفة تماما”.

واستدرك المدير الفني لأرسنال “لكن عندما يلعب فريقي بهذه الشجاعة أمام ربما أفضل فريق في أوروبا من حيث الحالة الفنية ما الذي يمكنني فعله سوى دعم لاعبي فريقي؟”.

وشدد ميكيل أرتيتا في ختام تصريحاته “ما يتعين علينا فعله الآن هو مساندة هؤلاء اللاعبين وتدريبهم لن نعيد اختراع العجلة، لأنهم بالفعل قدموا أداء مميزا ووصلوا لحالة فنية جيدة للغاية في أوقات سابقة”.

(د ب أ)

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