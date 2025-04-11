أرتيتا مدرب أرسنال: ما يقدمه ساكا لنا لا يمكن للاعب آخر تقديمه

لندن: قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إن لاعبه بوكايو ساكا يقدم للفريق ما وصفه بأنه شيء لا يمكن للاعب آخر تقديمه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنكليزي كان قد تسبب في ركلتين حرتين نفذهما زميله ديكلان رايس بنجاح ليحقق الفريق فوزا كبيرا على ريال مدريد الإسباني /3 صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اللاعب الذي تخرج من أكاديمية أرسنال المعروفة باسم “هيل إند” قد شارك في مباراته الثالثة بعد عودته من إصابة تعرض لها في أوتار الركبة والتي أبعدته عن الملاعب منذ ديسمبر / كانون الأول الماضي، وخرج بديلا في المباراة التي أقيمت في ملعب “الإمارات” لكنه سيكون جاهزا لمواجهة برينتفورد غدا السبت ببطولة الدوري الإنكليزي ووفقا لما ذكره أرتيتا.

وقال أرتيتا في تصريحات للصحافيين، اليوم الجمعة: “إنه مهم للغاية ويمنحنا فرصة كبيرة لتهديد المنافس ويتميز بعنصر المفاجأة ويشكل حلقة ربط وفي الوقت الحالي لا يوجد لاعب يمكنه منحنا ذلك غيره”.

وأضاف: “لديه قدرة كبيرة على رفع معنويات الجميع في الملعب، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن فعل ذلك هو أمر صعب للغاية وحينما يقوم لاعب بذلك فهذه إضافة كبيرة وقدرة رائعة نمتلكها”.

وتابع أرتيتا : “ديكلان رايس وبوكايو جاهزان، كان الأمر متعلقا فقط بتعافيهما من الإصابة وقد حدث ذلك بشكل جيد للغاية”.

وسيسافر أرسنال إلى مدريد من أجل خوض مباراة الإياب يوم الأربعاء مع وجود فرصة كبيرة للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2009.

(د ب أ)