أرتيتا مدرب أرسنال يدعم الألماني هافيرتز بعد بدايته الصعبة مع الفريق

لندن: دعم الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، مهاجمه الألماني كاي هافيرتزن مؤكدا على قدرته على جذب الجماهير لصفه، وذلك بعدما عانى اللاعب منذ وصوله إلى الفريق قادما من تشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هافيرتز انضم إلى أرسنال مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (82 ميلون دولار) في حزيران / يونيو الماضي، وبدأ كل المباريات الثلاث مع أرسنال كلاعب وسط.

وخرج هافيرتز بعد 56 دقيقة من المباراة التي تعادل فيها أرسنال مع فولهام 2 2/ أمس السبت، حيث لم ينجح في مساعدة الفريق على العودة في المباراة ،بعدما كان متأخرا بهدف منذ الدقيقة الأولى عن طريق لاعب فولهام أندرياس بيريرا.

وأكد أرتيتا أنه سعيد بما يقدمه هافيرتز مع الفريق حتى الآن، مشيرا إلى ثقته في أن اللاعب سيتمكن من ترسيخ أقدامه في شمال لندن.

وقال أرتيتا: “رأيت حينما كان يعيد الكرة للخلف في الوقت الذي كان بإمكانه أن يستدير ويلعبها للأمام، لكن ذلك يتطلب أيضا مجهود الجميع، وهو اللعب إلى الأمام والتحكم في المباراة في الثلث الأخير من الملعب، لأننا لدينا رغبة ملحة في الفوز”.

وأضاف: “نعم أعتقد أنه سيحظى بثقة الجماهير، أعتقد أنه قام بأشياء رائعة بالفعل، كان الأمر صعبا في بعض الأحيان عليه، لقد كان يصل إلى مناطق جيدة لكن الكرة لم تصل إليه”.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد سبع نقاط بعد مرور ثلاث جولات من الموسم.

(د ب أ)