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أرتيتا مستاء من تقارير تربطه بتدريب برشلونة

منذ 11 دقيقة

ميكل أرتيتا

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لندن: أبدى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين استياءه إزاء تقارير تربطه بتولي مسؤولية برشلونة الإسباني بعدما أعلن مدربه تشابي الرحيل عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم.

وذكرت وسائل إعلام أمس الأحد أن أرتيتا سيرحل عن أرسنال لتولي مسؤولية برشلونة بعد يوم واحد من إعلان تشابي رحيله عن النادي بنهاية الموسم قائلا إن برشلونة يحتاج للتغيير.

وأبلغ أرتيتا الصحافيين عشية مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري غدا الثلاثاء “ما طالعتموه بالأمس… غير صحيح على الاطلاق. أنا مستاء جدا بهذا الشأن.

“لم أصدق الأمر. لا أعرف مصدر هذه المعلومات. إنها بلا مصدر، لا شيء. وأعتقد أن علينا توخي الحذر الشديد عند الحديث عن أمور شخصية.

“هناك الكثير من العمل (في أرسنال) ونتشارك جميعا ذلك الطموح. نتطلع للمزيد ونحن غير راضين ويريد النادي دفعة أخرى ليرتقي إلى مستو آخر. الجميع يسعى لتحقيق هذا الهدف”.

كما قال أرتيتا إنه يأمل في عودة لاعب الوسط ديكلان رايس والمدافع غابرييل ماجالهايس للتشكيلة بعدما اضطرا لمغادرة الملعب في الفوز 5-صفر على ضيفه كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وأضاف “عانينا من بعض المشكلات في نهاية المباراة الماضية، لذا فسنقيم حالة هذين اللاعبين. رايس أحدهما. قام ببعض التدريبات لكنه غاب عن البعض الآخر. يحدوني الأمل في أن يكون بحالة جيدة. غابرييل هو اللاعب الآخر”.

وبعدما تصدر الدوري في ديسمبر كانون الأول الماضي، تراجع أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر. ويحتل فورست المركز 16 بعدما حقق فوزين في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

(رويترز)


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