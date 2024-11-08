أرتيتا: مشاركة ديكلان رايس أمام تشيلسي غير مؤكدة

لندن: شكك ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم في إمكانية مشاركة ديكلان رايس في مباراة الفريق المقبلة أمام تشيلسي المقرر إقامتها بعد غد الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي التي نشرها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت:”يجب أن اتحلى بالحذر والحرص في هذا الأمر، لأنه لا يوجد أي وضوح فيما يتعلق بجاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة من عدمه”.

وعند سؤاله عما إذا كان يعاني من كسر في إصبع القدم، قال أرتيتا :” هذا السؤال يجب أن يوجه للطبيب، ما يمكنني قوله هو أنه لم يتدرب معنا بعد، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيلحق باللقاء أم لا”.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة قائد الفريق مارتين أوديجارد من البداية، قال:” كل من سيتواجد في القائمة سيكون جاهزا لبدء المباراة، لذا سيكون القرار بعد ذلك ما إذا كان الوقت قد حان أو إذا كان من المبكر عليه اتخاذ تلك الخطوة مرة أخرى”.

وعند سؤاله عن حالة كاي هافيرتز وميكيل ميرينو، قال :” سننتظر حتى الغد لنرى كيف سيتفاعلان. تعرض كاي لجرح كبير ولم يتمكن من الاستمرار. أما ميكيل، فبصراحة في اليوم السابق لم يكن يشعر بحالة جيدة وقررنا استبداله في الشوط الأول”.

وعما إذا كان الفريق بحاجة لرفع معنوياته بعد النتائج الأخيرة، قال أرتيتا :” عندما لا تحقق الفوز هذا يؤثر على أجواء الفريق والطاقة، ولكن الشيء الإيجابي أنه من المستحيل أن تجد شخص داخل هذه الغرفة أو خارجها يرغب في الفوز أكثر مني، واللاعبون أيضا يريدون هذا”.

وأضاف :”اليوم، اجتمعت معهم وتحدثنا بشأن هذا الموضوع، ويمكنني أن أشعر بذلك على الفور. ما أشعر به أيضا أن هناك إيمانا كبيرا بمدى قوتنا كفريق، ومرة أخرى، ما فعلناه في ميلانو بعد مشاهدته مرتين، لم أر فريقي يفعل ذلك في مواجهاتهم من قبل”.

وكان أرسنال خسر بهدف نظيف أمام إنتر ميلان يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتبر أنه لا بديل عن الفوز أمام تشيلسي، قال :” بالتأكيد نريد الفوز حيث نستعد للمباراة وللفوز بها، وهذا هو الشيء الوحيد الذي نفكر فيه. لأننا فقدنا نقاطا معينة في الأسابيع القليلة الماضية. الفروق تصبح أصغر وأصغر، ولكن هذا لا يعني أنها لم تعد موجودة، ولكن سنكون مطالبين بالكمال في المستقبل”.

(د ب أ)