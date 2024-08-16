أرتيتا يتحدى لاعبي أرسنال من أجل تقديم موسم أفضل في الدوري الإنكليزي

لندن: تحدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، لاعبيه لتطوير أدائهم هذا الموسم، لكنه أشار إلى أنه شعر بوجود الحافز لدى اللاعبين في الاجتماع الذي عقده ليلة تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال قدم موسما رائعا في 2023 2024/، حيث فاز بأكبر عدد من المباريات وهو رقم غير مسبوق، لكنه خسر اللقب لصالح فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بفارق نقطتين.

وذهب السباق على اللقب حتى اليوم الأخير، ونجح سيتي في الفوز باللقب الرابع على التوالي، لكن كل من في نادي أرسنال، بما في ذلك الرئيس التنفيذي جوش كرونكي واللاعبون وعائلاتهم تجمعوا في نفس اليوم في وسط لندن للحديث عن خسارة اللقب والرغبة في تحقيق نتائج أفضل.

وبسؤاله حول ما يتطلبه الأمر للفوز بالدوري قال أرتيتا: “تحطيم مزيد من تلك الأرقام مجددا، والفوز بنقاط أكثر بالتأكيد”.

وأضاف: “تحقيق 89 نقطة لن يكون كافيا، بالنظر إلى المستوى الذي نتنافس به خاصة وأن البطولة تزداد صعوبة في كل موسم، سنحاول التطور مجددا”.

وأوضح أرتيتا:”لا أعرف كيف يكون الكمال لكن يجب أن يكون قريبا جدا من الأرقام التي رأيناها في الأعوام الأخيرة”.

وتابع: “كل اللاعبين تجمعوا وقالوا لي نحن سنتحسن وسنفعل ذلك ونريد أكثر من ذلك، إنهم يتولون قيادة طموحهم وهذا أمر إيجابي دائما”.

وقال: “نعلم الأشياء التي من الممكن أن تجعلنا أفضل وكيف يمكن للاعبين أن يتطوروا، وهذا يوضح كيف تطورنا كناد أيضا”.

(د ب أ)



