أرتيتا يدافع عن نفسه بعد إصابته بنوبة غضب خلال خسارة أرسنال أمام نيوكاسل

لندن: دافع الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي عن نوبة الغضب التي ألمت به ضد حكم الفيديو المساعد (فار) خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام نيوكاسل يونايتد السبت الماضي، مؤكدا أنه “سيتحدث بصوت مرتفع” حتى يشعر بأن الأوضاع تحسنت.

وسجل أنتوني غوردون هدفا مثير للجدل منح به نيوكاسل الفوز على أرسنال لينهي بذلك سلسلة من عشرة مباريات بدون هزيمة للفريق اللندني في بداية الموسم الجاري من الدوري الإنكليزي.

وأصدر ارسنال بيانا قبل يومين أوضح فيه :”يدعم النادي بكل إخلاص تصريحات ميكيل أرتيتا بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء تقنية (فار)”.

وأضاف: “نرغب كذلك في الإشادة بالمجهود الكبير والأداء الجميل من لاعبينا وجماهيرنا التي سافرت إلى ملعب سانت جيمس بارك”.

وتابع البيان: “الدوري الإنكليزي هو الأفضل في العالم ولديه أفضل اللاعبين والمدربين والجماهير، وجميعهم يستحقون الأفضل”.

ولدى سؤاله اليوم الثلاثاء عما إذا كان سيتفاعل بشكل مختلف لو عاد به الزمن، أوضح ارتيتا “هذه هي مهمتي أن أقف أمامكم، أن أقف أمام الكاميرات، وأن اعطي تقييما واضحا وصريحا لما حدث في المباراة”.

وأضاف “هذا ما فعلته، تفاعلت بشكل صريح للغاية مع شعوري آنذاك بشأن طريقة لعب الفريق وكيف أن المباراة تأثرت بهذه النتيجة من خلال القرارات التي جرى اتخاذها، هذه مهمتي”.

وأشار “مهمتي الدفاع عن اللاعبين، مساندة اللاعبين، الدفاع عن المحيطين بي بأفضل طريقة ممكنة، وهذا ما أفعله كل مرة”.

وأكد المدرب الإسباني “الأخطاء جزء من عملية التطور، لكن المسار لن يستمر على نفس المنوال للأبد، سيكون هناك دائمًا مطبات في الطريق وهذه الأشياء ضرورية لتحسين اللعبة بالطريقة الصحيحة”.

(د ب أ)