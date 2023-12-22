أرتيتا يرشح أرسنال للعودة للانتصارات في ملعب أنفيلد

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الجمعة إن فريقه اللندني يمكنه وقف مسيرته الخالية من الانتصارات وتحقيق الفوز في ملعب أنفيلد الخاص بالملاحق المباشر ليفربول والاحتفاظ بصدارة الترتيب عندما يلتقي الفريقان مطلع الأسبوع المقبل في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل أرسنال المركز الأول بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 17 مباراة وسيحل ضيفا على صاحب المركز الثاني ليفربول غدا السبت.

وآخر رحلة تكللت بالنجاح لأرسنال في ملعب أنفيلد كانت في 2012 عندما كان أرتيتا لا يزال لاعبا في الفريق المنتمي لشمال لندن.

وقال أرتيتا للصحافيين “الأجواء ستكون غير عادية بالنسبة للفريقين وهي مواجهة قوية. سنستعد من أجل تحقيق الفوز وسنعمل من أجل الفوز. ستكون مباراة قوية”.

“التواجد في القمة في هذا الدوري شيء كبير دائما وسنسعى للحفاظ على ذلك لكن لا بد من التحلي بالذكاء حتى يتسنى لنا إدارة المباراة. آخر مرة فزنا عليهم فيها كانت منذ مدة طويلة وكانت لحظة طيبة وهو ما يمكننا تكراره ثانية غدا”.

(رويترز)