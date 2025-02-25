أرتيتا يرفض الاستسلام في صراع المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي

لندن: رفض ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، رفع الراية البيضاء في السباق على لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، حيث طالب لاعبيه بمواصلة القتال حتى النهاية.

وتسببت خسارة أرسنال المباغتة صفر / 1 أمام ضيفه ويستهام يونايتد يوم السبت الماضي، في مباراته الأخيرة بالمسابقة، إلى جانب فوز ليفربول 2 / صفر على مضيفه مانشستر سيتي، في اتساع الهوة بين النادي اللندني والفريق الأحمر إلى 11 نقطة.

ويتربع ليفربول على القمة برصيد 64 نقطة من 27 لقاء، في حين يتواجد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة من 26 مباراة فقط.

ومع بقاء 12 مباراة فقط لمحاولة تقليص هذا الفارق الكبير مرة أخرى، شدد أرتيتا على أن التحدي لم ينته بعد، حيث يتوجه فريق (المدفعجية) لملاقاة مضيفه نوتينغهام فورست، صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بهدف العودة لنتائجه الجيدة، التي قد تعيده للمنافسة حال تعثر فريق المدرب الهولندي أرني سلوت.

وقال أرتيتا “الحقيقة هي أن هناك الكثير من المباريات التي يتعين علينا خوضها، ويجب أن نستعيد مستوانا. يجب أن نتحلى بالمستوى والثبات والرغبة في العودة إلى اللعب مرة أخرى، وهذا ما سنفعله يوم الأربعاء”.

أضاف المدرب الإسباني”من الناحية الحسابية، الأمر ممكن. أنت موجود، ويتعين عليك أن تلعب كل مباراة. قبل ثلاثة أيام كان بوسعنا تقليص الفارق، والآن أصبح الفارق كبيرا (من أجل اللحاق بهم). الأمر لا يهمنا، لكن يتعين علينا أن نستمر في التقدم”.

شدد أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال “الصعوبة أصبحت أكبر مما كانت عليه قبل ثلاثة أيام، ولكن إذا كنت تريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، فسينبغي عليك القيام بشيء خاص، وفي ظل الظروف التي لدينا، ربما يتعين عليك القيام بشيء لم يفعله أحد آخر في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز”.

أوضح أرتيتا “كنا في موقف مختلف أيضا مؤخرا ونعلم مدى سرعة تغير الأمور. يجب علينا أن نكون هناك ونستحق الاستمرار في هذه المعركة”.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحسنا في نتائج أرسنال، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 15 مباراة منذ نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، لكن الخسارة أمام ويستهام شكلت ضربة لآمال الفريق في صراع المنافسة على البطولة.

وعانى العديد من نجوم أرسنال من لعنة الإصابات، كما تلقى لاعبوه 5 بطاقات حمراء، مما تسبب في إعاقة مسيرة الفريق في البطولة، ولكن رغم ذلك يشعر أرتيتا بالفخر في ظل الوضع الذي يتواجد فيه ناديه حاليا.

وكشف أرتيتا “في المباريات الـ15 السابقة، فزنا بـ10 مباريات وتعادلنا في 5، وهو نفس ما حدث مع ليفربول، وبنفس فارق الأهداف، 23+، لذا كنا متسقين للغاية على مدار الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، بالنظر إلى كل ما مررنا به”.

وأكد “لقد كان العمل مع اللاعبين والمدربين والجهاز الفني كل يوم أمرا مرضيا للغاية لمحاولة التغلب على مواقف معينة. إذا أخبرك أحدهم في بداية الموسم أنه بحلول هذا الوقت ستكون قد لعبت خمس مباريات ببطاقة حمراء، أكثر من نصف ساعة في كل منها، وخسرت هذا العدد من اللاعبين، فما هو الرهان على أنك في منتصف الجدول على الأقل، وأنك خارج دوري أبطال أوروبا؟”.

أشار أرتيتا “هذا ليس هو الوضع، لذا فإن هذا يخبرك بالمرونة والموارد والطموح الذي يتمتع به الفريق وكل فرد، وربما كان ذلك الوقت أحد أكثر لحظاتي فخرا بالعمل، بهذا المعنى. المشكلة هي عندما تكون هناك، فأنت تريد المزيد والمزيد”.

وأتم أرتيتا تصريحاته قائلا “أملي في التتويج باللقب لن يتوقف سوف نبذل كل ما في وسعنا لزيادة احتمالية فوزنا، وأن نكون أفضل من منافسينا ونحقق هذا الأداء، وهذه المعايير باستمرار، بغض النظر عما يحدث”.

(د ب أ)