 أرتيتا يوافق على البقاء في أرسنال حتى عام 2027

لندن: ذكر تقرير إعلامي أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي لكرة القدم، وافق على عقد جديد يبقيه مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام وحتى 2027.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن أرتيتا 42/ عاما/ يتواجد في تدريب أرسنال منذ 2019 وقاد الفريق لاحتلال المركز الثاني في الموسمين الماضيين، ولكنه دخل الـ12 شهرا الأخيرة في عقده.

وطالب أرتيتا الشهر الماضي بالهدوء فيما يتعلق بعقده مع النادي، مؤكدا أن تركيزه كان منصبا على فترة الانتقالات.

ويأتي العقد الجديد قبل مواجهة توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل.

ومنذ أن ترك دوره التدريبي في مانشستر سيتي لتولي تدريب أرسنال خلفا لأوناي إيمري، حقق أرتيتا، لاعب أرسنال السابق، العديد من النجاحات، وأعاد الفريق للمنافسة على الألقاب.

في أول موسم تولى فيه تدريب الفريق، توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنكليزي في 2020، كما توج بلقبين للدرع الخيرية في 2020 و2023.

كما أنهى الفريق الدوري الإنكليزي في المركز الثاني في آخر موسمين، ودخل في معركة مع مانشستر سيتي على اللقب.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري، حيث حقق انتصارين وتعادل، كما يستهل حملته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل.

(د ب أ)