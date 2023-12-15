أردوغان: أبلغت بايدن أن عليه التدخل لوقف الحرب على غزة

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أن عليه التدخل شخصيا لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

تصريح الرئيس التركي جاء بعد أداء صلاة الجمعة بأحد مساجد مدينة إسطنبول، وتطرق فيه إلى الأوضاع في قطاع غزة الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.

ولفت إلى أنه تلقى أمس الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن.

وأضاف: “ناقشنا قضية غزة بالتفصيل مع السيد بايدن، وقلنا له إنه يتعين على أمريكا وعليكم شخصيا التدخل (لوقف الحرب)”.

وبخصوص الموقف العالمي من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، قال: “إسرائيل تتجه نحو عزلة ستزداد في المستقبل”.

على صعيد آخر، قال أردوغان إن بايدن أبلغه بأنه ينظر بإيجابية لمسألة بيع مقاتلات “إف-16” لتركيا، وبأنه مستعد لإحالة الأمر للكونغرس الأمريكي.

(الأناضول)