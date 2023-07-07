أردوغان: أوكرانيا تستحق عضوية الناتو

إسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أوكرانيا تستحق بلا شك عضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإسطنبول، الجمعة، عقب لقاء ثنائي وآخر بين الوفود.

وشدد أردوغان على أن تركيا تعد أكثر بلد يبذل جهودا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المفاوضات وفقا لأسس القانون الدولي.

وتعهد أردوغان بتقديم تركيا كافة أشكال الدعم لأوكرانيا من أجل نهوضها مجددا.

زيلينسكي: نريد تنفيذ خطة السلام وتركيا مستعدة لتولي القيادة

وتمنى الرئيس التركي تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال أردوغان إن أنقرة تبذل جهودا لتمديد اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود لفترات أطول بعد انقضاء مدته في 17 يوليو/ تموز.

وأضاف “نعمل على كيفية تمديد (الاتفاق) بعد 17 يوليو. نأمل أن يتم تمديده مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وليس كل شهرين. سنبذل جهودا في هذا الشأن وسنحاول زيادة مدته إلى عامين”.

وكشف أردوغان عن زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا الشهر المقبل، مضيفا: “سنحظى خلال ذلك بفرصة بحث تبادل الأسرى (بين روسيا وأوكرانيا) وجها لوجه مرة أخرى”.

وقال زيلينسكي إن بلاده تريد تنفيذ خطة السلام، وإن تركيا على استعداد لتولي دور القيادة بهذا الصدد.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “أنا هنا (في إسطنبول) لأشكر كل من يريد السلام لبلدنا وشعوبنا”.

وأعرب عن امتنانه للدعم التركي الثابت لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما تقدم بالشكر لنظيره التركي على دعمه اتفاق ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

(وكالات)