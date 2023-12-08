أردوغان: إسرائيل تمارس إرهاب دولة وفلسطين ستنتصر

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تمارس إرهاب دولة، وأكد إيمانه بأن فلسطين ستنتصر في نهاية المطاف.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من اليونان التي زارها الخميس.
وأضاف أردوغان: “إسرائيل تمارس إرهاب دولة، أين الغرب وأمريكا! كيف يمكننا أن نقبل ذلك وهناك هذا الكم من الحقائق وما يقرب من 17 ألف قتيل!”.
وأردف: “لدينا إيمان كامل بأن فلسطين ستنتصر، وانتصارها يعني انتصار السلام العالمي واستعادة الالتزام بحقوق الإنسان”.
(الأناضول)
بماذا ستنتصر فلسطين؟، بالكلام والثرثرة التركية والايراتية والعربية؟.
أهو الضحك على الاذقان أم هو الجبن؟ أم هي خيانة الأمة؟ أم هو كل ذلك؟.
الدول الغربية وأمريكا تدعم الكيان الصهيوني نهارا جهارا والدول العربية والإسلامية تتباكي بدموع التماسيح!، والرجالة وقادة الأمة الحقيقيين يركعون جند الكيان الصهيوني في غزة_العزة ولا يستجدون مخلوق وهدفهم تحرير أرضهم وارضاء خالقهم!.
اللهم إن إستودعناك غزة_العزة وأهلها.
نعم والله صحيح ففلسطين ستنتصر بكم أو من دونكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي حاقد ظالم سارق لأرض فلسطين 🇵🇸😕🌴🤲🌴🤲🌴🤲