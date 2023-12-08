أردوغان: إسرائيل تمارس إرهاب دولة وفلسطين ستنتصر

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تمارس إرهاب دولة، وأكد إيمانه بأن فلسطين ستنتصر في نهاية المطاف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من اليونان التي زارها الخميس.

وأضاف أردوغان: “إسرائيل تمارس إرهاب دولة، أين الغرب وأمريكا! كيف يمكننا أن نقبل ذلك وهناك هذا الكم من الحقائق وما يقرب من 17 ألف قتيل!”.

وأردف: “لدينا إيمان كامل بأن فلسطين ستنتصر، وانتصارها يعني انتصار السلام العالمي واستعادة الالتزام بحقوق الإنسان”.

(الأناضول)