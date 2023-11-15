أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب.. وحماس حزب فلسطيني منتخب- (فيديو)

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن إسرائيل “دولة إرهابية” ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “راحل” عن منصبه.

ووصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم.

وقال: “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.

وأشار إلى أنهم سيواصلون “اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها”.

وأضاف “أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب”.

وشدد الرئيس التركي أنه سيجري “اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا والذي صوتت لصالحه 121 دولة”.

وأكد أنهم (الحكومة التركية) “لن يترددوا أبدًا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.

ووجه أردوغان كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.

#مباشر | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية https://t.co/I7NbE3jEYt — TRT عربي (@TRTArabi) November 15, 2023

أردوغان: يصفون حماس بأنها تنظيم إرهابي، ولكنها حزب سياسي؛ خاضوا الانتخابات وفازوا فيها، وبدؤوا البحث عن حقوقهم التي سلبتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذه حقائق علينا أن نراها بوضوح pic.twitter.com/1m2LrH2tdf — TRT عربي (@TRTArabi) November 15, 2023

(وكالات)