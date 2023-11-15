أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب.. وحماس حزب فلسطيني منتخب- (فيديو)

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن إسرائيل “دولة إرهابية” ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ليست منظمة إرهابية.
وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي “راحل” عن منصبه.
ووصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.
وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم.
وقال: “في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين”.
وأشار إلى أنهم سيواصلون “اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها”.
وأضاف “أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب”.
وشدد الرئيس التركي أنه سيجري “اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا والذي صوتت لصالحه 121 دولة”.
وأكد أنهم (الحكومة التركية) “لن يترددوا أبدًا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم”.
ووجه أردوغان كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلًا: “تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل”.
#مباشر | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية
— TRT عربي (@TRTArabi) November 15, 2023
أردوغان: يصفون حماس بأنها تنظيم إرهابي، ولكنها حزب سياسي؛ خاضوا الانتخابات وفازوا فيها، وبدؤوا البحث عن حقوقهم التي سلبتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذه حقائق علينا أن نراها بوضوح pic.twitter.com/1m2LrH2tdf
— TRT عربي (@TRTArabi) November 15, 2023
(وكالات)
تستحق تركيا أردوغان الحصول على عضوية دائمة في الجامعة العربية..فاردوغان رجل بيانات وخطابات، وسيغني خطابات الجامعة وبيانات الشجب بكل تأكيد.
كانت جدّتي رحمها الله حينما تسمع منْ يتحدّث كثيرًا من دون فائدة ترتجى منه تقول فيه: { لو يُــكرمنا بسكوته }.قال
أبو تمام: { لو تضرعت بنطق…….فحماداه السكوت }.
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا !!!
صدقت والله 🇵🇸🤕✌️🚀🔥🚀🔥🚀
يمكن قول ذلك بكيفية عملية و فعالة ، وذلك بطرد سفير الكيان الصهيوني من العاصمة أقرة ، لأنه يمثل ديبلوماسية دولة إرهابية ترتكب جرائم حرب ،على مرأى و مسمع العالم أجمع..
هل يجرؤ حاكم عربي على أن يقول بأن (اسرائيل) دولة إرهابية، وحماس منظمة جهادية مقاومة؟ أجيبوني.
كنت معجبا به من قبل رغم اني متحفظا دائما على علاقته بالكيان لكن غزة اسقطت كل قناع وكشفت كل منافق
نعم وحكام العرب خونه وعملاء صغار للصهاينه وواجب محاكمتهم
كذاب اشر هذا مصاص دماء اين مصلحته تجده حاضر بالاتفاق مع من يدعي انه عدو
السيد الرئيس لقد وعدث فاخلفت،وهددت فانتكست ،وتالمت لموت الاطفال والنساء والشيوخ ولم تقدم لهم ولوشيئا محسوسا تعزز به احساسك ،وتبدي للاخرين فعلا انك اذا وعدت وفيت.
سيدي الرئيس كنا متفاعلين كثيرا مع حملتك الانتخابية ،وكنا ندعو لك بالتوفيق ظنا منا انك ستكون لساننا المخاطب للاعداء ونحن المغلوبون على امرنا الا ما استطعنا اليه سبيلا من الدعاءبالتوفيق والنجاح لاهل غزة العزة ،غير انه عندما وضعت على المحك بان معدنك وساءت النية فيك وسقطت من العين كسقوط الدمعة حزنا على اهل غزة،ولم تعد ذلك الشهم الذي انتفضت امام بيريز في لقاء داغوس تشيعك تصفيقات الحاضرين لانك كسرت باب الخوف الذي يوصد افواه مسؤولينا عندما يتطلب الامر منهم مثل هذا الموقف
السيد الرئيس وصفت الكيان الصهيوني بالارهابي لكن ماذا بعد ،وهل سيؤدي ذلك الى حماية طفل في غزة او الثار لمن قتل من الاتراك في قافلة الحرية يوم ان استباحت القوات الصهيونية احرار تركيا عند توجههم الى غزة يريدون كسر الحصار، هل ادانتك للارهاب اشغلت الكيان الصهيوني بنفسه عن المدنيين بغزة،ام ان تهديداتك دون تنفيذ ماهو الا استهلاك ودغدغة لمشاعر الاتراك الذين لاتزال الحمية الاسلامية فيهم ،وابانوا عن استعدادهم للانتقال الى ساحةالمعركة لو اتيحت لهم الفرصة الى ذلك،