أردوغان: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها تجاه اتفاق غزة

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالعاصمة كوالالمبور التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأوضح أردوغان أنه يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعويض الأضرار التي أحدثتها فيها.

وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا أردوغان الدول الأعضاء في “رابطة آسيان” إلى التعاون من أجل توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، مؤكدا أن تركيا تتابع موقف ماليزيا تجاه غزة وفلسطين بكل تقدير.

وفيما يتعلق بالمساعدات العينية، أكد أردوغان أن تركيا أرسلت حتى الآن أكثر من 100 سفينة إلى فلسطين، وأن هذه الجهود مستمرة دون انقطاع.

ورغم وقف إطلاق النار، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي النار عبر مسيراته صوب فلسطينيين في مناطق مختلفة من القطاع، ما يسقط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ومسنون.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، الجمعة، أنه رغم مرور 20 يوما على الاتفاق فإن الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة ما زالت تتدهور بشكل خطير بسبب مماطلة إسرائيل بتنفيذ الاتفاق.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وتطرق أردوغان إلى الملف السوري قائلا: “لم يعد هناك شيء اسمه بنية تحتية أو فوقية في سوريا، تم تدمير كل مكان، وسنعمل معاً لتحديد ما يمكننا القيام به فيما يتعلق بالبنية الفوقية والبنية الأساسية من خلال الخطوات التي سنتخذها مع ماليزيا”.

وفيما يخص العلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا، ذكر أردوغان أن البلدين قررا رفع حجم تبادلهما التجاري إلى 10 مليارات دولار.

وأفاد بأن البلدين اللذين أقاما شراكة استراتيجية شاملة يستمدان القوة من تاريخهما المشترك القديم ويتبعان خطى أسلافهما.

وأوضح أنهما سيواصلان خلال الفترة المقبلة تعزيز العلاقات بما يتماشى مع روح الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك عبر إنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى.

وتابع: “خلال محادثاتنا اليوم، قيّمنا الخطوات التي من شأنها تعزيز علاقاتنا، ووقعنا 11 اتفاقية في مجالات مختلفة، وهناك توافق بين الطرفين على زيادة التنوع في التجارة والاستثمار من خلال نهج مربح للجانبين”.

(الأناضول)