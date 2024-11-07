أردوغان: الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة عار مشترك للإنسانية

بودابست: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة منذ عام عار مشترك للإنسانية، فيما أضيفت إليها الهجمات غير الأخلاقية ولا القانونية على الضفة الغربية ولبنان”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في العاصمة المجرية بودابست.

الرئيس أردوغان، أكد على ضرورة “أن يدرك داعمو العدوان الإسرائيلي دون شرط أو قيد، أنهم أصبحوا شركاء في الجرائم المرتكبة”.

ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار والضغط على إسرائيل لضمان وصول كميات كافية من المساعدات الإنسانية”.

وعلى صعيد آخر، قال أردوغان، إنه لا يوجد تفسير منطقي لعرقلة عملية انضمام دولة مرشحة مثل تركيا، لسنوات إلى الاتحاد الأوروبي، بالرغم مما تقدمه من مساهمات كبيرة في رخاء وأمن القارة.

وشدد على أن “انضمام تركيا الكامل إلى الجهود الدفاعية للاتحاد الأوروبي أمر لا مفر منه لتحقيق السلام والأمن في أوروبا”.

وشدد على أن “التعاون والتضامن ضد الإرهاب دون تمييز بين التنظيمات الإرهابية مسؤوليتنا جميعا”.

وفيما يخص الحرب الجارية في أوكرانيا، قال الرئيس التركي إن السلبيات الناجمة عنها “تزداد عمقا يوما بعد آخر وكلما طال أمد الحرب كلما ضاقت مساحة الدبلوماسية”.

وأشار إلى نقله رسائل بشأن فتح المجال للدبلوماسية إلى الجانبين الروسي والأوكراني وذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع الماضية، وقبله بوزيرة الخارجية الأوكرانية أنالينا بيربوك.

(الأناضول)