أردوغان: الدفاع عن قضية فلسطين دفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة

إسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يعتبر دفاعا عن الإنسانية والسلام والعدالة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، والذي عقد في مدينة إسطنبول، الجمعة.

وقال الرئيس أردوغان: “الدفاع عن القضية الفلسطينية ليس مجرد دفاع عن شعب مظلوم بل هو دفاع عن الإنسانية والسلام والعدالة”.

وأشار إلى أن “القضية الفلسطينية هي قضية كرامة شعب يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ ما يقرب من قرن”.

وتابع: “الحكومة الإسرائيلية تقتل بجنون أشقاءنا الفلسطينيين أطفالاً ونساءً ورضعاً ومسنين”.

واستنكر أردوغان صمت مؤسسات صحافية دولية حيال مقتل صحفيين وصمت مدافعين عن حقوق الإنسان حيال استشهاد أطفال في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي .

(وكالات)