أردوغان: السلام الدائم بالشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية- (فيديوهات)

نيويورك: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه “إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي في القضية الفلسطينية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقال أردوغان: “لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية”.

وحول المسألة السورية، أوضح الرئيس التركي أن “أكبر تهديد لسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية هو الدعم العلني المقدم للمنظمات الإرهابية المتحكم بها قوى خارجية لديها أجندات في هذا البلد”.

وأضاف: “لا يحق للدول التي تواصل العمل مع التنظيمات الإرهابية من أجل مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة أن تشتكي من الإرهاب ومشكلاته”.

#مباشر | كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة https://t.co/P75X1t5NQb — TRT عربي (@TRTArabi) September 19, 2023

الرئيس أردوغان: نبذل قصارى جهودنا لتقديم الدعم للسوريين في الشمال السوري ولن نسمح بأن يترك هؤلاء لقدرهم pic.twitter.com/lbumG1X9Qi — TRT عربي (@TRTArabi) September 19, 2023

وأعرب عن استنكاره سياسات بعض الدول “التي تستخدم التنظيمات الإرهابية كغطاء لمصالحها”.

وقال: “ضقنا ذرعا بنفاق من يستخدمون تنظيم “الدولة” وأمثاله غطاءً لتحقيق مصالحهم في الشرق الأوسط بما فيه سوريا والعراق وفي شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.

(وكالات)