أردوغان: الصمت الدولي إزاء مجازر إسرائيل شجعها على مهاجمة إيران 

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصمت الدولي إزاء مجازر إسرائيل بفلسطين شجع تل أبيب على مهاجمة إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس أردوغان على أن الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد إيران غير مقبولة وأن إسرائيل باتت تهدد الاستقرار والأمن على الصعيد العالمي.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية تقوّض أيضاً مساعي التوصل إلى توافق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد الرئيس أردوغان على أن الصمت الدولي حيال الاحتلال والمجازر في فلسطين هو ما أوصل إسرائيل إلى هذا الحد.

وشدد الرئيس التركي على أهمية عدم السماح لإسرائيل باستغلال هذه الهجمات للتغطية على جرائم الإبادة التي ترتكبها في غزة.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم “استباقي” وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية “غير المسبوقة” تهدف إلى “ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى”.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “حدث خطير جدا” في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.

(الأناضول)