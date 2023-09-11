أردوغان: بحثت مع السيسي تبادل الزيارات وإحياء مجلس التعاون المشترك

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، إن اللقاء الذي عقده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين كان إيجابيا، وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.

وقال أردوغان: “عودة علاقاتنا مع مصر إلى وضع أفضل من ذي قبل قد تمكننا من تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المشاكل الإقليمية وخاصة في الملف السوري”.

وأضاف أردوغان أن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الطرفين.

وقامت مصر وتركيا برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بتبادل تعيين السفراء في يوليو/ تموز بعد توترات استمرت عقدا.

(وكالات)