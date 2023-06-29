سياسة | دولي

أردوغان بعد حرق المصحف: سنعلّم الغرب المتعجرف أن الحرية لا تعني إهانة قيم المسلمين

منذ 29 دقيقة

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إسطنبول: انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد، اليوم الخميس، بسبب حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، وقال إن تركيا لن ترضخ أبداً لسياسة الاستفزاز أو التهديد.

وقال أمام أعضاء حزبه في عطلة عيد الأضحى: “سنُعلّم الغرب المتعجرف أن حرية التعبير لا تعني إهانة القيم المقدسة للمسلمين”.

وقال أردوغان إن تركيا ستُبدي أقوى رد فعل ممكن تجاه ما وصفه بأنه احتجاج وضيع.

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم احتجاج مناهض للقرآن، لكنها، بعد حرق المصحف، اتهمت مرتكب هذا الفعل بالتحريض ضد مجموعة عرقية أو قومية.

وندّدَ هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي بالاحتجاج، وقال إنه من غير المقبول السماح بتنظيم احتجاجات ضد دين الإسلام تحت مسمى حرية الرأي والتعبير.

وزادت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للإسلام في السويد، والمطالبة بحقوق الأكراد، من حدة التوترات مع تركيا التي تحتاج السويد دعمها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

(رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يونيو 29, 2023 الساعة 5:38 م

    حرمان السويد من عضوة الناتو وإلى الأبد 😏✌️

    رد

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