أردوغان: تركيا تحولت إلى مركز لدبلوماسية السلام

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تساهم بشكل فعال في جهود السلام الإقليمي والدولي، مؤكدا على تحول تركيا إلى مركز لدبلوماسية السلام.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا باتت دولة يُطلب دعمها ومساعدتها ووساطتها في حل الأزمات الإقليمية والدولية.

وأضاف: “نساهم بفعالية في جهود السلام بمنطقتنا وخارجها واليوم أصبحت تركيا أحد مراكز دبلوماسية السلام”.

من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لقراره برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقال أردوغان: “أود أن أشكر الرئيس ترامب الذي أعلن عزمه رفع العقوبات عن سوريا بعد حديثنا الهاتفي الأسبوع الماضي”.

وأضاف: “نأمل أن نتلقى قريبا أخبارا سارة بشأن قطاع غزة أيضا، أثق أيضا بدعم صديقي ترامب لجهودنا لإنهاء المأساة الإنسانية التي وصلت حد الوحشية في غزة”.

وبشأن اجتماعه عن بعد، الأربعاء، مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال أردوغان إنه محوره كان قائما على تعزيز السلام الإقليمي.

وشدد على أن تركيا، بما تملكه من خبرة دولة تمتد لآلاف السنين وقيادة سياسية قوية ودبلوماسيين مؤهلين، باتت تحتل مكانة استثنائية في المجال الدبلوماسي.

وأفاد بأن أنقرة باتت تحظى بثقة جميع الأطراف المعنية في جميع الخطوات التي تخطوها بشأن السلام والاستقرار الإقليميين.

أردوغان استشهد على حديثه هذا في الدور التركي بشأن قضايا مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر بين باكستان والهند، والإبادة الجماعية في غزة، والمحادثات الجارية بين الصومال وإثيوبيا.

وأكد أن بلاده انتهجت “سياسات مبدئية ومتسقة وعادلة ومنصفة” خلال انخراطها في هذه المساعي الدبلوماسية.

ومضى قائلا: لا غاية لنا في المنطقة وعلى المستوى العالمي سوى السلام، والطمأنينة، والديمقراطية، والأمن والاستقرار.

(الأناضول)