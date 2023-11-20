سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: قادة أوروبا باتوا أسرى عار الهولوكوست ولن ننسى “النووي الإسرائيلي”- (فيديو)

20 - نوفمبر - 2023

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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أنقرة: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوروبيين، بأنهم باتوا “أسرى عار الهولوكوست” لمواقفهم “غير المنصفة” إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية الإثنين بعد اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا 11 طائرة شحن وسفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة عبر مصر.

وقال الرئيس التركي: “أرسلنا 800 طن من المساعدات الإنسانية من أجل إخوتنا في غزة”.

وتحاول إسرائيل، بحسب الرئيس التركي، “كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات”.

وأضاف: “غزة تشهد منذ 7 أكتوبر وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية”.

وأكد على أنّ بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلاً: “نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية”.

وقال: “إسرائيل وداعموها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيُحاكمون أمام ضمير الإنسانية”.

وشدد الرئيس التركي على أنّ بلاده هي “الدولة الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، فليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه”.

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.

وأكد أنّ المؤسسات التركية وفي مقدمتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مع المنظمات المدنية التركية، “تعمل في أصعب البقع الجغرافية حول العالم لمد يد العون للمحتاجين”.

وقال :”كما أنّ ألم الفلسطينيين هو ألمنا، بقدر ذلك فإن ألم إخوتنا الأويغور وأتراك الأهسكا وتتار القرم وتركمان كركوك هو ألمنا”.

وذكر أن “يد العون التركية موجودة في كل مكان تذرف فيه الدموع وتنكسر فيه القلوب من تركستان إلى أفغانستان ومن البلقان حتى إفريقيا”.

(الأناضول)

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  1. يقول موسى الجزائري:
    نوفمبر 20, 2023 الساعة 7:42 م

    اقول واكرر لا نريد اقوال نريد افعال نشكر اخوانا الابطال في اليمن .افعال لا نريد كلام شبعنا من الكلام

    رد
  2. يقول qoraish:
    نوفمبر 20, 2023 الساعة 7:46 م

    يجب على جميع الدول الإسلامية أن تبدأ في إنتاج الأسلحة النووية !
    يجب يبدأوا في نفس الوقت!
    لماذا تمتلك بعض الدول أسلحة نووية والبعض الآخر لا تمتلكها؟

    رد
  3. يقول Rabah:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 12:36 ص

    نحن بحاجة الى مواقف فعلية …كطع. الطاقة عنهم مثلا

    رد
  4. يقول Rabah:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 12:38 ص

    نحن بحاجة الى مواقف فعلية …كطع. الطاقة عنهم مثلا
    Nous avons besoin d’actions effectives
    Non approvisionnement par l’énergie a titre d’exemple

    رد
  5. يقول AR:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 1:40 ص

    ”ترعدون بلا امطار” ….اصمت وكفاك متاجرة

    رد
  6. يقول alaa:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 8:02 ص

    القصة معروفة سيد اوردوغان والسؤال ماذا فعلت لاخوانك المظلومين المحتلين

    رد
  7. يقول عبد الله شيبان:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 8:43 ص

    السيسي يتحمل الوزر كاملا عن معاناة أهلنا في غزة. يخاف من النموذج الذي يعطيه المجاهدون في العزة والكرامة والديمقراطية.

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  8. يقول فلسطيني:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 1:29 م

    داوود اوغلوا حليف الغرب والعلمانيين يحضر نفسه لانتخابات البلديه ويتاجر بنا .هذا البترول عراقي و اذري ومن يحق له قطعه الدول المالكه له وليست دول الممر ..ليس تبريرا..لكن لننظر بصدق جيش مصر ونظامه منع اسباب الحياه من العبور لغزة من معبر سيادي مصري خالص وقبض 10 مليار وقرض البنك الدولي كان ممنوعا عنهم (2012 دخلت مساعدات و وزراء وتوقف القصف). دول عربيه تشحن الذخائر بطائرات امريكيه وعربيه من اراضيها لاسرائيل لقتلنا. ما يجري لغزة حلف ثلاث عالمي جيش الاحتلال اسلحه ودعم الغرب مصر وخلفها حلف التطبيع في اكبر تحالف ضد اصغر بقعه على الارض لتنفيذ صفقه القرن بالدماء كاخر فرصه لاراحه انظمة التطبيع والاحتلال والغرب من قضيتنا ويتفرغو لسحب خطوط التجاره العالميه (شرق اسيا الخليج موانع الاحتلال القريبه من غزة الى اوروبا وبالعكس) لا يمكن لدوله واحده مسليمه الوقوف ضد هذا الحلف الكبير وما قدمته تركيا خلال عقدين بما ينكمنها اكثر من دول عربيه

    رد

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