أردوغان: قادة أوروبا باتوا أسرى عار الهولوكوست ولن ننسى “النووي الإسرائيلي”- (فيديو)

أنقرة: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوروبيين، بأنهم باتوا “أسرى عار الهولوكوست” لمواقفهم “غير المنصفة” إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية الإثنين بعد اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا 11 طائرة شحن وسفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة عبر مصر.

وقال الرئيس التركي: “أرسلنا 800 طن من المساعدات الإنسانية من أجل إخوتنا في غزة”.

وتحاول إسرائيل، بحسب الرئيس التركي، “كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات”.

وأضاف: “غزة تشهد منذ 7 أكتوبر وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية”.

وأكد على أنّ بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلاً: “نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية”.

وقال: “إسرائيل وداعموها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيُحاكمون أمام ضمير الإنسانية”.

وشدد الرئيس التركي على أنّ بلاده هي “الدولة الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، فليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه”.

أردوغان: إسرائيل ترتكب مجازر جماعية غير أخلاقية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع عزة، ونحن على اتصال دائم مع السلطات المصرية لإدخال المساعدات التي أرسلناها إلى القطاع pic.twitter.com/lRHQHIwyPY — TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2023

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.

وأكد أنّ المؤسسات التركية وفي مقدمتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مع المنظمات المدنية التركية، “تعمل في أصعب البقع الجغرافية حول العالم لمد يد العون للمحتاجين”.

وقال :”كما أنّ ألم الفلسطينيين هو ألمنا، بقدر ذلك فإن ألم إخوتنا الأويغور وأتراك الأهسكا وتتار القرم وتركمان كركوك هو ألمنا”.

وذكر أن “يد العون التركية موجودة في كل مكان تذرف فيه الدموع وتنكسر فيه القلوب من تركستان إلى أفغانستان ومن البلقان حتى إفريقيا”.

أردوغان: الجمهورية التركية في حالة نفير عام من أجل وقف إطلاق النار في غزة ووقف المجازر الجماعية لكن العالم الغربي يقف مراقباً خارجيّاً للمجازر ضد الأطفال والنساء ولا يحرك ساكناً pic.twitter.com/Kj5em6daOs — TRT عربي (@TRTArabi) November 20, 2023

(الأناضول)