أردوغان: لو ارتكبت دولة مسلمة جرائم إسرائيل لتدخل القضاء الدولي فورا 

أنقرة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “القضاء الدولي كان سيتدخل فورا لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل“.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، للصحافيين على متن الطائرة أثناء عودته من ألمانيا التي أجرى زيارة عمل إليها، الجمعة.

وقال أردوغان، إن محادثاته مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ومستشار البلاد أولاف شولتس، “تركزت بشكل أكبر على الوضع في غزة”.

وأوضح أن شتاينماير وشولتس، “يعتقدان أن حركة حماس هي المذنبة بشأن التطورات، بسبب الخطوة التي اتخذتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

ونفذت حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي، أعقبتها حرب مدمرة بدأتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم غربي مطلق.

وأشار أردوغان، إلى أن “الجانب الألماني يتهم حماس بقتل المدنيين وما إلى ذلك”، وأنه قال لهم العكس خلال اللقاءات التي جرت الجمعة.

أردوغان: الجانب الألماني يتهم حماس بقتل المدنيين وما إلى ذلك وأنا قلت لهم لهم العكس خلال اللقاءات التي جرت الجمعة

وتابع: “قلنا لهم بوضوح إن إسرائيل دولة إرهابية، وإنها قتلت للأسف 13 ألف شخص من أطفال ونساء وشيوخ في فلسطين. أنتم لا ترون هذه الأمور وتضعونها جانبا. وتحاولون أن تشرحوا لنا مقتل 100 ـ 200 شخص في الجانب الإسرائيلي على أنه ملخص المشهد”.

وأردف: “مع الأسف هناك تركيز خاطئ في استنتاجاتهم. إنهم يمارسون هنا أيضا نفس السياسة التي انتهجوها بشأن أوكرانيا. كل ما فعلوه في أوكرانيا يفعلون الأشياء ذاتها في إسرائيل كذلك”.

وقال: “نرى أنهم يقولون إن إسرائيل على حق، وينقلون كل الإمكانات سواء كانت أسلحة أو أموالا إلى هذا البلد دون أي حدود”.

وأوضح الرئيس التركي أن “شولتس، قال خلال لقائهما إن ألمانيا مضطرة إلى تقديم هذا الدعم بالمال وبالأسلحة لإسرائيل بدعوى أنها في موضع دفاع (عن النفس)”.

ولفت أردوغان إلى أن برلين “تعتبر ما تفعله إسرائيل دفاعا عن النفس، أما ما تقوم به المقاومة الفلسطينية، فلا تعتبره كذلك”.

أردوغان: برلين تعتبر ما تفعله إسرائيل دفاعا عن النفس أما ما تقوم به المقاومة الفلسطينية فلا تعتبره كذلك

وأضاف: “قاموا بجر (تهجير) أهل غزة من الشمال إلى الجنوب، وهم يقصفون هناك أيضا من جميع الجهات، جوا وبحرا وبرا”.

وذكر أردوغان، أن “عقلية القضاء على الفلسطينيين ومحوهم من تلك الأراضي، والتي بدأت مع تيودور هرتزل ولا تزال مستمرة، هي السائدة في المنطقة اليوم”.

وعن الخطوات الجديدة التي ستتخذها تركيا تجاه غزة، بعد نقل مرضى السرطان منها إلى العاصمة أنقرة للعلاج، قال أردوغان إن بلاده تتخذ العديد من الخطوات من أجل غزة، وفي مقدمتها بالمجال الصحي.

وأوضح أن نقل 27 مريضا بالسرطان إلى تركيا ما هو إلا جزء من هذا العمل، وإلا فإن عدد المرضى كبير جدا.

وتابع أردوغان: “هناك أشخاص يحتاجون إلى عملية جراحية، وهم أصلًا بالمئات ولم نستطع إخراجهم بعد”.

وأكد أن تركيا أوصلت كمية كبيرة من المساعدات إلى المنطقة عبر الشحنات الجوية والبحرية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه.

وأردف: “جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة”.

وشدد على أن “أفضل خطوة يجب اتخاذها بشأن غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت، وستكون أولويتنا إحلال السلام الدائم”.

وأكمل: “عندما يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار (في غزة)، سنفعل كل ما يلزم من أجل أن تقوم إسرائيل بدفع تعويضات الدمار الذي تسببت فيه”.

ولفت إلى أن تركيا ستبذل جهودا لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والطاقة المدمرة في غزة.

وقال إنه “بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سنبذل قصارى جهدنا لتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة وإحياء آمالهم”.

وأشار إلى أنه حتى لو أدار العالم ظهره لغزة، فإن تركيا وقفت دائمًا وستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين.

وزاد أردوغان: “لو أن دولة مسلمة ارتكبت جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل لتدخل القضاء الدولي على الفور دون الحاجة إلى جهود خاصة”.

وأوضح أن “إسرائيل تحاول إضفاء الشرعية على احتلالها من خلال الكثير من الأكاذيب”.

وتابع الرئيس التركي: “إنهم يحاولون التستر على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة بأعذار ملفقة”.

أردوغان: جهودنا لدعم غزة على الساحة السياسية ورفع مستوى الوعي في المجتمع الدولي مستمرة بلا هوادة

ولفت إلى أن “إسرائيل تقتحم المستشفيات بالمدافع والدبابات. ما زالوا يبحثون عن نفق تحت المستشفى (الشفاء). اتضح أن كل تلك (الأنفاق) مجرد أكاذيب”.

وأردف: “نسعى لإجلاء المرضى المحتاجين لعمليات جراحية (في غزة) في أقرب وقت. مباحثاتنا مع مصر متواصلة بهذا الخصوص”.

ومضى بالقول: “سنواصل مساعدة غزة حتى تقف على قدميها رغم كل العقبات، وينبغي للعالم أجمع، وخاصة الدول الإسلامية، حشد الجهود لمساعدتها أيضا”.

وردا على طلب ذوي الرهائن الإسرائيليين مساعدته، قال أردوغان، “أدخلنا جهاز استخباراتنا في الموضوع ويقوم الآن بالتحريات اللازمة. نعمل من أجل الحصول على نتيجة”.

من جهة أخرى، شدد أردوغان على أن “الدول الأعضاء لديها حق تقديم طلب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بالتفتيش (في إسرائيل) من أجل السلامة النووية، وسنتخذ خطوة لتفعيل ذلك”.

(الأناضول)