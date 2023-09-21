سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: تركيا وإسرائيل تتخذان قريبا خطوات للتنقيب عن الطاقة

منذ 11 دقيقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه بنيامين نتنياهو في نيويورك

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أنقرة: نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، مضيفا أن الجانبين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي تصريحات للصحافيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان أيضا إنهما اتفقا على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة.

(رويترز)

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