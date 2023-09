أردوغان: تركيا وإسرائيل تتخذان قريبا خطوات للتنقيب عن الطاقة

أنقرة: نقلت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، مضيفا أن الجانبين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي تصريحات للصحافيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان أيضا إنهما اتفقا على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today, at Turkish House in New York, with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and said that ties between the two countries were improving.

The leaders decided to continue advancing bilateral relations in trade, economic matters and energy. pic.twitter.com/3dfneBuLsG

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 20, 2023