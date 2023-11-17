سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: دمروا كل شيء وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة- (فيديوهات)

17 - نوفمبر - 2023

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برلين:  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن، ودمروا كل شيء، وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة جراء هجماتها.


جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالعاصمة برلين، في إطار زيارة عمل يجريها أردوغان تستغرق يوما واحدا.
وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا سلاحا نوويا، ولكن لا تقر بذلك لأنها تستغل الكذب جيدا.


وأضاف: “(الإسرائيليون) قتلوا حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. لقد دمروا كل شيء، تقريبا لم يبق مكان اسمه غزة”.
وأكد ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية من أجل ضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مبينا أن تركيا وألمانيا إذا استطاعتا معًا تحقيق هدنة إنسانية فستنقذان المنطقة من طوق النار المحيط بها.
ولفت إلى أن ما حدث في غزة أظهر مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أصبح أمرا لا مفر منه الآن، مشددا على أن أولويتهم جميعًا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
وأردف: “إذا ظلت أيدينا وأذرعنا وألسنتنا مقيدة فلا يمكن أن ندافع عن أنفسنا أمام التاريخ، ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية”.


كما ذكر أردوغان أن هناك أسرى ومعتقلين في يد إسرائيل منذ سنوات طويلة، مضيفا: “هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من ذلك”.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 7:31 ص

    الحق يقال، من عنده أفضل فلينافس! قال ما لا يجرؤ على قوله مجموع كبير، وأكثر مما عرضته بعض وسائل الإعلام (حتى لا يعاير به تواطؤ حكامها)، راجعوا الأسئلة الصحفية

    رد
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