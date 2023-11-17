أردوغان: دمروا كل شيء وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة- (فيديوهات)

برلين: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن، ودمروا كل شيء، وتقريبا لم يبق مكان اسمه غزة جراء هجماتها.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: لدى إسرائيل قوة نووية وأسلحة نووية لكنهم سينكرون، لأنهم يجيدون الأكاذيب pic.twitter.com/yjVjcR7NEH — TRT عربي (@TRTArabi) November 17, 2023



جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالعاصمة برلين، في إطار زيارة عمل يجريها أردوغان تستغرق يوما واحدا.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا سلاحا نوويا، ولكن لا تقر بذلك لأنها تستغل الكذب جيدا.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: قصف المستشفيات وقتل الأطفال لن تجد له محلّاً في التوراة، على عكس ما يحدث في غزة pic.twitter.com/Pcdjwu9q7Y — TRT عربي (@TRTArabi) November 17, 2023



وأضاف: “(الإسرائيليون) قتلوا حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. لقد دمروا كل شيء، تقريبا لم يبق مكان اسمه غزة”.

وأكد ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية من أجل ضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مبينا أن تركيا وألمانيا إذا استطاعتا معًا تحقيق هدنة إنسانية فستنقذان المنطقة من طوق النار المحيط بها.

ولفت إلى أن ما حدث في غزة أظهر مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أصبح أمرا لا مفر منه الآن، مشددا على أن أولويتهم جميعًا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأردف: “إذا ظلت أيدينا وأذرعنا وألسنتنا مقيدة فلا يمكن أن ندافع عن أنفسنا أمام التاريخ، ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية ـ الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية”.

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان: لا يمكن أن نفسر للتاريخ إن وقفنا مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث في غزة، ولسنا مدينين لإسرائيل لهذا نقول كلمتنا بشكل مباشر pic.twitter.com/9hfj8mujRo — TRT عربي (@TRTArabi) November 17, 2023



كما ذكر أردوغان أن هناك أسرى ومعتقلين في يد إسرائيل منذ سنوات طويلة، مضيفا: “هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من ذلك”.

(الأناضول)