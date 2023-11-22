أردوغان: سقوط غزة يعني إصابة العالم الإسلامي بجرح عميق

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “سقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق”.

وأوضح أردوغان أن كسر الحصار عن غزة “سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان”.

وشدد على ضرورة “إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها”.

وتابع: “على العالم الإسلامي ألا يظل صامتا على الاحتلال، فسقوط غزة يعني إصابة وحدة العالم الإسلامي بجرح عميق”.

وأعرب عن أمله في أن تكون “الآلام الراهنة هي آلام ولادة السلام المأمول منذ سنوات في منطقتنا والدولة الفلسطينية التي ستحققه”.

وأكد أردوغان على وجوب اتحاد العالم الإسلامي والتحرك بروح التضامن من أجل مواصلة العزم الذي أظهره في “قمة الرياض” وتطبيق القرارات الناتجة عنها.

وبشأن نقل المرضى من غزة إلى تركيا، أشار أردوغان إلى عزمهم مواصلة الأمر، مضيفا بالقول: “قد أزور مصر في أقرب وقت ممكن، سيشكل هذا الملف جدول أعمالنا الرئيسي هناك”.

(الأناضول)