سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: سيتم وضع حد لإسرائيل “عاجلا أم آجلا”

منذ 7 دقائق

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أرشيف

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أنقرة: دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء العملية البرية التي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في لبنان، ودعا الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى وضع حد لإسرائيل دون “إضاعة المزيد من الوقت”.
وقال أردوغان أمام البرلمان التركي في افتتاح العام التشريعي “مهما فَعَلَت، سيتم وضع حد لإسرائيل عاجلا أم آجلا”.
وأضاف “يجب على العالم الإسلامي أيضا أن يقف بجانب شعب لبنان وحكومته في الدفاع عن وطنهم”.
واعتبر الرئيس التركي أن الإرهاب والإبادة الجماعية اللذين نفذتهما إسرائيل في غزة وصلا إلى لبنان، وحذر من أن القيادة الإسرائيلية ستوجه أنظارها إلى تركيا إذا لم تُردع.
وتابع “أقول بصراحة إن القيادة الإسرائيلية التي تتصرف بهذيان أرض الميعاد وبتعصب ديني محض، ستضع أنظارها على وطننا بعد فلسطين ولبنان”، مشبه مرة جديدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.
وقال “مثلما وضع حد للزعيم النازي أدولف هتلر سيوضع حد لنتنياهو بالطريقة نفسها”.
(وكالات)

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