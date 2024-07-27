سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: شعرنا بالخجل من خطاب نتنياهو بالكونغرس- (فيديو)

منذ 54 دقيقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- بقطة شاشة

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ريزة: جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقاده لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، مبيناً أنه شعر بالخجل من ذلك الخطاب نيابةً عن الإنسانية.
تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدينة بولاية ريزة شمال شرق تركيا، السبت.
وقال أردوغان في هذا الخصوص: “قبل أيام شاهدنا جميعا تلك المشاهد المشينة في مجلس النواب الأمريكي. بصراحة لقد شعرنا بالخجل نيابة عن الإنسانية مما رأيناه هناك”.
وأوضح أردوغان أن بسط السجادة الحمراء لشخص مثل نتنياهو والتصفيق لأكاذيبه، يشكل هفوة عقلية كبيرة بالنسبة لأمريكا.
وأضاف قائلا: “عندما نرى الذين يصفقون (في الكونغرس) لقاتل 40 ألف شخص بريء فإننا لا نقلق على الإنسانية فحسب بل على مستقبلنا أيضا”.
وتابع: “من يضمن أن من دمروا غزة اليوم لن يحولوا أعينهم القذرة إلى الأناضول مستقبلا؟”.

الأناضول)

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