أردوغان: طالما لم تحل القضية الفلسطينية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم

أنقرة: طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغرب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف هذه “الحرب القذرة” على غزة.

وجاءت تصريحات للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أوزبكستان، عقب مشاركته الخميس في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، بالعاصمة طشقند.

وخاطب أردوغان الغرب قائلا: “إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة “.

وأكد أن بلاده تهدف إلى ضمان مرور السكان في غزة إلى نقاط يمكن تقديم المساعدة الطبية لهم.

وأضاف: “نحاول إبقاء جميع المنصات الدولية نشطة وفاعلة، ونستخدم جميع الإمكانات الدبلوماسية بالحد الأقصى للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع: “نسعى جاهدين لفعل شيء لوقف الجرح النازف في غزة وسيكون إيقاف إسرائيل أسهل إذا شاطرتنا الولايات المتحدة مساعينا هذه”.

وأكد أن حقوق الإنسان والقانون الدولي يأمران بوقف مثل هذه “الحرب القذرة” على الفور.

ولفت أنه لا ينبغي لأحد أن يرى نفسه في القانون الدولي، وينبغي على الجميع أن يتخذ موقفا ضد كل من يستهتر به.

وتابع: “للأسف إسرائيل تمعن في الاستهتار الذي تحدثت عنه، وطالما لم تحل مسألة العربدة الإسرائيلية فلا يمكن الحديث عن سلام بمنطقتنا والعالم ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة”.

وتطرق إلى قمة التعاون الإسلامي التي ستعقد الأحد في الرياض لبحث “العدوان” الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القرارات التي ستخرج عنها “ستكون خطوة كبيرة لوقف الظلم الإسرائيلي”.

قرب أردوغان من حماس

في هذا السياق، لا يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن قرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حركة حماس يمثل مشكلة بالنسبة للحلف.

وقال ستولتنبرغ: “عندما تكون لدينا وجهات نظر مختلفة داخل الحلف لا يكون الأمر سهلا على الإطلاق”، مضيفا في المقابل أن هذا “ليس له تأثير نوعا ما على ما نفعله أو لا نفعله، لأننا لا نضطلع بدور في هذا الصراع بالتحديد”.

ونفى ستولتنبرغ تكهنات بأن إحجام الحلفاء عن انتقاد أردوغان قد يكون مرتبطا بانتظار تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، وقال: “هذان موضوعان مختلفان للغاية”، مشيرا إلى أن الحكومة التركية لم تقدم الوثائق الخاصة بالتصديق للبرلمان إلا بعد بدء حرب غزة، موضحا: “أي أن تركيا في خضم هذه الأزمة نفذت الاتفاق الذي توصلنا إليه في قمة الناتو في فيلنيوس في تموز/ يوليو من هذا العام، والذي ألزمت فيه السويد نفسها ببذل المزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب”.

وشدد ستولتنبرغ على أنه ليس هناك دولة في الناتو تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من تركيا، مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف أيضا كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.

إحياء الذكرى 85 لوفاة أتاتورك

إلى ذلك، شارك كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، في مراسم إحياء الذكرى 85 لوفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وانطلقت المراسم بسير موكب المشاركين برئاسة أردوغان من “طريق الأسد” في مجمع ضريح أتاتورك بالعاصمة أنقرة.

وضم الموكب رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، وأعضاء الحكومة الرئاسية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيسة حزب “إيي” مرال أقشنر.

كما ضم رؤساء الأجهزة القضائية العليا وقادة القوات في الجيش التركي وغيرهم من المسؤولين في الدولة، وممثلي أحزاب سياسية.

ووضع أردوغان على ضريح أتاتورك إكليلا من الزهور الحمراء والبيضاء على شكل العلم التركي.

وأكد أردوغان على أنه لن تتكمن أي قوة من منع صعود البلاد وبناء “قرن تركيا” وتحقيق الأمة التركية لأهدافها.

(الأناضول)