سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: طريق السلام والتنمية يمر عبر تأسيس دولة فلسطينية

13 - فبراير - 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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دبي: شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن طريق التنمية والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمر من تأسيس دولة فلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، الثلاثاء، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في مدينة دبي الإماراتية.

وقال الرئيس أردوغان: “الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية”.

وأضاف: “أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وطالب إسرائيل بالتوقف عن “السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967”.

وأردف: “إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخل عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود”.

وأكد الرئيس أردوغان وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين قائلا: “لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية”.

(الأناضول)

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