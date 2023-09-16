أردوغان: على السويد الوفاء بالتزاماتها قبل كل شيء

إسطنبول: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن على السويد الوفاء بالتزاماتها وأن موافقة أنقرة على انضمامها إلى الناتو منوطة بقرار البرلمان التركي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للرئيس أردوغان بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن عضوية السويد في الناتو قال أردوغان: “ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا، ما لم يقرر البرلمان التركي”.

وأردف: “على السويد الوفاء بالتزاماتها قبل كل شيء، لا يكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه” (في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب في السويد).

وأضاف: “إرسالهم إرهابيين إلى التظاهرات تحت حماية الشرطة، يعني أن السويد لا تقوم بواجبها”.

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى ملف إقليم قره باغ الذي حررته أذربيجان من الاحتلال الأرميني.

وقال: “اقترحنا على الأطراف عقد اجتماع ثلاثي حول قضية قره باغ ويمكن توسيعه ليكون رباعيا”.

وحول تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا قال الرئيس أردوغان إن “الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا”.

وأفاد أن تركيا ستجري تقييمها للتطورات، مضيفا “إذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي”.

(الأناضول)