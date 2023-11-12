أردوغان لنتنياهو: أعلم أنك سترحل لا محالة

إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة”.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشروع محلي، الأحد، إن هذه الأيام “تعتبر جميلة لنتنياهو مقارنة بما ينتظره”.

وتابع: “لماذا؟ أولئك الجدود، أولئك الأطفال، أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 5 سنوات ملفوفون في الأكفان، تلك الأمهات اللاتي شممن أجساد هؤلاء الأطفال الشهداء وأخذنهم إلى القبر، لعناتهم لن تتركك تفلح”.

وأضاف: “نتنياهو عليك أن تعلم أنك سترحل لا محالة. فلعنة المظلوم ستلاحقك طوال حياتك”.

وأشار أردوغان أن بلاده تتعامل مع ما يحدث في غزة “من زاوية إنسانية فحسب”.

وذكر أن تركيا تدرك مسؤولياتها وتسعى للإيفاء بها عبر خطوات “هادئة وحكيمة”، مؤكدا أنها “لم تخذل في تاريخها من علق آماله بشعبها”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس أردوغان، إن “غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء. وعلى الولايات المتحدة تقبّل هذا الأمر”.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من العاصمة السعودية الرياض عقب مشاركته، السبت، في القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأشار أردوغان، إلى أنه “من غير الممكن التفاهم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني”.

وأضاف: “رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفيا وعمياء عندما يكون القتلى مسلمون”.

وشدد على ضرورة “تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة”.

وأوضح أردوغان، أنه “لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو (مجلس الأمن)”.

وانتقد مطالبة أطراف لم يسمها بتوصيف “حماس كتنظيم إرهابي”، مؤكداً أنها “ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم”.

أردوغان، شدد على أنه “ليس من الممكن اتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغما عن تركيا في هذه المنطقة، فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا واضحة”.

وأردف: “تركيا دولة رئيسية في حل مشاكل المنطقة، وهي من قدمت المقترحات الأكثر قابلية للتنفيذ فيما يتعلق بحل الأزمة الراهنة”.

ودعا الرئيس التركي المجتمع الدولي إلى “اتخاذ إجراءات ملموسة حيال المجازر” في قطاع غزة.

واستدرك قائلا: “لكننا نرى أن مجلس الأمن الدولي عاجز من جديد”.

وشدد أردوغان، على أنه “ليست هناك أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع يشارك فيه كافة أطراف المنطقة، بمن فيهم أطراف الحرب”.

وتابع: “رغم تنافس حكومات دول على معانقة الإدارة الإسرائيلية من أجل مصالحها الإمبريالية، إلا أن إسرائيل باتت دولة قاتلة للرُضع في نظر الشعوب”.

(الأناضول)