سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: غزة تشهد أكثر الإبادات وحشية في القرن الأخير

4 - نوفمبر - 2024

رجب طيب أردوغان يتحدث خلال اجتماع "كومسيك" في مدينة إسطنبول

حجم الخط
2

إسطنبول: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) الاثنين، في مدينة إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ جغرافيا العالم الإسلامي أصبحت مرادفة للدم والألم والدموع والعنف كما لم يحدث من قبل في تاريخها.

وقال أردوغان: “النظام الصهيوني وداعموه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهرا، إلا أنهم لم يستطيعوا تركيع إخوتنا الفلسطينيين”.

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، أوضح قائلا: “أوصلنا إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن مساعدات إنسانية، بتسهيل من السلطات المصرية”.

واعتبر أنّ أفضل ردّ على “العدوان الصهيوني” في غزة ولبنان هو اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس التركي على أهمية أن يدعم العالم الإسلامي الكفاح العادل لشعبي فلسطين ولبنان، وأن ينحي خلافاته جانبا.

وأشار الرئيس التركي إلى استشهاد 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مبينا أن ثلثي عدد الشهداء والمصابين في غزة من النساء والأطفال.

ولفت الرئيس التركي إلى حالة غياب الضمير تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة ولاحقا في لبنان وهو ما يعيد إلى الأذهان معسكرات الإبادة التي أنشئت في وسط أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 11:54 ص

    هذي سنة وزيادة وأطفال ونساء غزة العزة يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وأنتم لا مساكين لا تفعلون شيئا لإنقاذ أرواح ما تبقى من الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒

    رد
  2. يقول مروان:
    نوفمبر 5, 2024 الساعة 9:00 م

    وماذا فعل أردوغان ماعدى الكلام؟ أليست الدولة العثمانية من خسرت القدس وفلسطين؟ ألا يمكن لتركيا أن تقوم لتخلف الدولة العثمانية كما قامت روسيا وخلفت الاتحاد السوفيتي. بل كما قامت إيران لتخلف الدولة الفارسية وأوروبا وأمريكا التي خلفت الإمبراطورية الرومانية.

    رد

أخبار ذات صلة

جدل إثر تخصيص متحف في البوسنة ريع مخطوطة يهودية ثمينة لدعم سكان غزة
منذ ساعتين
ليبرمان يدعو المعارضة إلى اجتماع لبحث استبدال حكومة نتنياهو
منذ ساعتين
نتنياهو يتجاهل الضغوط الداخلية والخارجية.. يواصل حرب الإبادة ويعوّل على “خطة ترامب” بحثاً عن “انتصار تاريخي”
منذ 5 ساعات
غزة تنزف.. 70 شهيدًا في يوم واحد بمجازر إسرائيلية متواصلة
منذ 15 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية