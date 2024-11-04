أردوغان: غزة تشهد أكثر الإبادات وحشية في القرن الأخير

إسطنبول: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بأنه من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الواحد والعشرين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع 40 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) الاثنين، في مدينة إسطنبول.

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ جغرافيا العالم الإسلامي أصبحت مرادفة للدم والألم والدموع والعنف كما لم يحدث من قبل في تاريخها.

وقال أردوغان: “النظام الصهيوني وداعموه ارتكبوا كل أنواع المجازر والظلم منذ 13 شهرا، إلا أنهم لم يستطيعوا تركيع إخوتنا الفلسطينيين”.

وعلى صعيد المساعدات الإغاثية، أوضح قائلا: “أوصلنا إلى غزة حتى الآن أكثر من 85 ألف طن مساعدات إنسانية، بتسهيل من السلطات المصرية”.

واعتبر أنّ أفضل ردّ على “العدوان الصهيوني” في غزة ولبنان هو اعتراف مزيد من دول العالم بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس التركي على أهمية أن يدعم العالم الإسلامي الكفاح العادل لشعبي فلسطين ولبنان، وأن ينحي خلافاته جانبا.

وأشار الرئيس التركي إلى استشهاد 50 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف بجروح جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة، مبينا أن ثلثي عدد الشهداء والمصابين في غزة من النساء والأطفال.

ولفت الرئيس التركي إلى حالة غياب الضمير تجاه ما تقوم به إسرائيل في غزة ولاحقا في لبنان وهو ما يعيد إلى الأذهان معسكرات الإبادة التي أنشئت في وسط أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.

(الأناضول)