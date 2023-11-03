أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما- (فيديو)

أستانة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما “يشهد جريمة ضد الإنسانية”.

تصريح أردوغان جاء في كلمته التي ألقاها بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة.

وذكر أردوغان أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط.

وأكد أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.

وقال: “نعمل على آليات جديدة (لحل الصراع في الشرق الأوسط) تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا”.

وأضاف أردوغان: “غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما كاملة، ولا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية”.

#أردوغان: #غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية، ويجب وقف إطلاق النار فيها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة pic.twitter.com/GeDfqtzdcO — TRT عربي (@TRTArabi) November 3, 2023

(الأناضول)