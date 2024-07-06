أردوغان في برلين.. أجواء أمنية سياسية مشحونة تخيم على مباراة تركيا وهولندا- (صور)

برلين- “القدس العربي”: على عكس مباريات بطولة أمم أوروبا، تخيم على مباراة اليوم السبت بين تركيا وهولندا أجواء سياسية وأمنية مشحونة. تتركز الأنظار على هذه المباراة التي تُقام مساء في الملعب الأولمبي ببرلين، ليس فقط لأهميتها الرياضية، ولكن بسبب الجدل الذي أثارته عقوبة “تحية الذئب” التي قام بها اللاعب التركي ميريج ديميرال.

وتأتي زيارة أردوغان وتصميمه على حضور المباراة في وقت تعيش فيه العلاقات التركية- الألمانية حالة من التوتر. وقد أثارت “تحية الذئب” التي قام بها ديميرال بعد تسجيله هدفاً ضد النمسا انتقادات حادة، حيث تم إيقاف اللاعب لمباراتين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”. ودافع الرئيس التركي أردوغان عن ديميرال بشدة، مؤكداً أن الإيماءة كانت تعبيراً عن حماسه فقط.

واليوم السبت، أوقفت الشرطة الألمانية مسيرة لجماهير تركيا قبل ساعات من المباراة بسبب قيام الكثيرين بأداء تحية الذئاب الرمادية المثيرة للجدل. وقالت الشرطة الألمانية عبر منصة إكس “مسيرات الجماهير ليست منصة للرسائل السياسية”.

وأثارت هذه الإشارة ردود فعل قوية، بما في ذلك من وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التي قالت: “لا مكان لرموز المتطرفين الأتراك في ملاعبنا”. ووصفت استخدام بطولة أوروبا كمنصة للترويج للعنصرية بأنه “غير مقبول تمامًا”.

فيما ردت وزارة الخارجية التركية بانتقاد ردود الفعل الألمانية، واصفة إياها بالعنصرية في حد ذاتها، ووصفت وزارة الخارجية التركية الإجراءات الألمانية بأنها غير مقبولة، وقالت إن تلك الإشارة غير ممنوعة في ألمانيا.

وعلى خلفية الموضوع استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، فيما ردت الخارجية الألمانية باستدعاء السفير التركي في برلين.

وتسود حالة من الغضب بين الأتراك بسبب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بإيقاف المدافع ميريح ديميرال مباراتين بعد الإشارة بتحية الذئاب أثناء الاحتفال بالفوز على النمسا 2/1 في دور الـ16.

وفي خضم التشديدات الأمنية، عمت مظاهرات كردية في مدن ألمانية ضد قدوم أردوغان في حين قررت أجهزة الأمن الألمانية إغلاق منطقتي المشجعين الرسميتين في برلين عند بوابة براندبورغ ورايخستاغ مؤقتا وإخلاءهما من الجماهير بسبب عواصف وشيكة، وفقا للجنة المنظمة.

وقال مكتب أردوغان لوكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس التركي سيغادر الملعب الأولمبي في برلين عقب المباراة مباشرة ليعود مجددا إلى تركيا.

كما تصاعدت الدعوات لحظر منظمة “الذئاب الرمادية” اليمينية المتطرفة، التي تُعتبر “تحية الذئب” شعاراً لها. وطالب علي إرتان توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، الحكومة الألمانية بحظر هذه المنظمة ورموزها. وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تستطيع التعليق على إجراءات الحظر المحتملة حفاظاً على سلامة الإجراءات.

وأعربت الشرطة الألمانية عن مخاوفها من تصاعد التوترات خلال المباراة، ودعت جماهير الفريقين إلى الامتناع عن إظهار أي إشارات سياسية.

وعلى الرغم من أن المباراة لا تُعتبر مباراة عالية المخاطر، إلا أن الشرطة ستكون حاضرة بكثافة لضمان السلامة والنظام. حتى فترة بعد الظهر، كانت الأجواء في المدينة هادئة، حيث تجمع مشجعو الفريقين في نقاط مختلفة من برلين.

ونشر اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة لاحتفال ديميرال في محاولة لدعم الأتراك قبل المباراة، قائلا “إلى الأمام تركيا”، مؤكدا في منشور آخر أنه بصدد حضور المباراة.

وكانت مسيرة أوزيل مع كرة القدم انتهت في ألمانيا بعد صورة له مع أردوغان في 2018، مما أثار ردود أفعال غاضبة في ألمانيا حول ولاء اللاعب التركي المولود في ألمانيا.