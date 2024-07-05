سياسة | دولي

 أردوغان: قد ندعو بوتين ومعه بشار الأسد

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: نقلت محطة “إن تي في” التلفزيونية، ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الجمعة، إن زيارة محتملة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا قد تمهد الطريق لعهد جديد من التقارب التركي السوري.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله للصحفيين، في رحلة العودة من قازاخستان، حيث التقى الرئيس الروسي: “قد ندعو السيد بوتين ومعه (الرئيس السوري) بشار الأسد. إذا تمكن السيد بوتين من القيام بزيارة لتركيا قد يكون ذلك بداية لعملية جديدة”.

أردوغان: المسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد، أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية- السورية

ولم يتضح إن كانت الدعوة التي ذكرها أردوغان هي لزيارة الأسد لتركيا، أم لاجتماع يعقد في مكان آخر.

وأضاف أن المسلحين من تنظيم “الدولة الإسلامية” المتشدد، أو من الجماعات الكردية هم فقط من يعارضون تطبيع العلاقات التركية السورية.

وانقطعت العلاقات بين دمشق وأنقرة إثر اندلاع الحرب في سوريا التي دعمت فيها تركيا جماعات معارضة مسلحة سعت للإطاحة بالأسد.

(رويترز)

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  1. يقول Abdeljalil Layadi:
    يوليو 5, 2024 الساعة 1:07 م

    السياسة نفاق و مصالح لا تحدتني لا على ديمقراطية و لا بطيخ بالأمس كان بشار مجرم قاتل و اليوم نفس الشخص يستقبله أردوغان من كان يصفه بالسفاح و المجرم قمة النفاق و الشيزوفرينية

    رد

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