سياسة | دولي | تركيا

أردوغان: لا نمانع لقاء الأسد لكن المهم “مقاربة دمشق تجاهنا”

منذ 10 دقائق

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إسطنبول: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ليس “منغلقا” إزاء لقاء بشار الأسد، مشددا أن ما يهم هو كيفية تعاطي دمشق مع مواقف أنقرة.

جاء ذلك بمؤتمر صحافي عقده الإثنين في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.

وقال أردوغان: “للأسف الأسد يطالب بخروج تركيا من شمال سوريا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء لأننا نكافح الإرهاب هناك”.

وأردف: “لسنا منغلقين إزاء اللقاء مع الأسد، ويمكن أن نلتقي، لكن المهم هو كيفية مقاربة (دمشق) تجاه مواقفنا”.

(الأناضول)

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